À la suite du départ de la Dre Diane Francœur, le Dr Vincent Oliva, radiologiste, devient le huitième président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Alice Girard-Bossé

La Presse

Pour la première fois de l’histoire de la FMSQ, deux candidats se sont présentés pour remplacer la présidente sortante, la Dre Diane Francœur. Avec 83 % des 153 votes, c’est le Dr Vincent Oliva qui en est ressorti vainqueur. Il sera épaulé par le nouveau vice-président le Dr Serge Legault, chirurgien général.

Dans la course à la présidence, le Dr Vincent Oliva s’est opposé au Dr Jean-Denis Roy, anesthésiologiste et directeur des Affaires professionnelles de la FMSQ.

« La priorité des médecins spécialistes est la même que celle de tous les Québécois : reprendre le retard et nous attaquer aux listes d’attente dans toutes les spécialités médicales », a affirmé le nouveau président de la FMSQ. Pour se faire, il souhaite que la FMSQ et Québec nomment chacune des personnes « qui vont mettre leurs énergies seulement là-dessus et penser aux patients 24 heures sur 24 et voir comment on peut rattraper ».

Le Dr Vincent Oliva est radiologiste d’intervention depuis 30 ans, préside l’Association des radiologistes du Québec depuis 5 ans et dirige le département de radiologie du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) depuis huit ans. Il est également professeur de clinique à l’Université de Montréal.

Départ de la Dre Diane Francœur

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE La Dre Diane Francœur est devenue la première femme à accéder à la présidence de la FMSQ en 2014.

Le 25 mars marquait également la dernière journée de la Dre Diane Francœur à titre de présidente de la FMSQ. Après avoir été conseillère au conseil d’administration de 2009 à 2011, puis vice-présidente de 2011 à 2014, elle est devenue, en 2014, la première femme à accéder à la présidence de la FMSQ. Elle avait atteint la limite autorisée, avec trois mandats à la présidence.

« Aujourd’hui, c’est une page qui se tourne pour moi. Je suis fière d’avoir eu l’honneur de devenir la première femme présidente de la FMSQ et de tout ce que j’ai pu y accomplir au cours des sept dernières années », a déclaré la Dre Diane Francœur, présidente sortante de la FMSQ.

-Avec Ariane Lacoursière, La Presse