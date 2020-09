Cannabis et violence seraient liés, selon des chercheurs montréalais

Les adolescents et les jeunes adultes qui consomment régulièrement du cannabis ont deux fois plus de risques d’être impliqués dans des actes de violence physique, avance une méta-analyse du Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, publiée dans l’American Journal of Psychiatry.