Aînés en CHSLD: moins d'antipsychotiques, meilleure qualité de vie

Une expérience visant à réduire la prescription d'antipsychotiques aux personnes âgées hébergées dans des CHSLD du Québec s'est révélée un succès, leur éveil et leur qualité de vie ayant été améliorés.

En fait, la démarche auprès de 220 résidants dans 24 unités de Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) a été si intéressante qu'elle sera étendue à 331 unités dans 134 CHSLD à compter du mois de mars.

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, en a fait l'annonce, vendredi à Sherbrooke, aux côtés des chercheurs, de partenaires et de représentants d'établissements.

Ainsi, on a réduit ou cessé la dose d'antipsychotiques chez 86 % des résidants. Dans 53 % des cas, il y a eu cessation et dans 33 % diminution des doses. Et cela n'a pas entraîné d'augmentation de troubles du comportement ni d'hallucinations.

Au cours d'une entrevue, la ministre Blais a relaté que le personnel traitant et les proches des personnes hébergées avaient aussi rapporté une meilleure communication avec leur proche concerné et moins de somnolence.

Les antipsychotiques sont généralement prescrits pour des symptômes de psychose, de schizophrénie ou d'agressivité.