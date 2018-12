La nouvelle tête de Béatrice

Depuis sa naissance, Béatrice* est clouée au lit. Sa tête lourde et disproportionnée l'empêche de s'asseoir. Ses parents ont immigré ici quand la petite avait 9 mois. Deux chirurgiens du CHU Sainte-Justine viennent de leur redonner l'espoir que l'enfant atteinte d'une forme extrême d'hydrocéphalie ait une vie plus normale.

« Une hydrocéphalie qui cause une macrocrânie, ce n'est pas exceptionnel. On en voit régulièrement, mais une hydrocéphalie qui n'est pas traitée et qui cause une macrocrânie aussi extrême, on ne voit pas ça au Canada », explique le Dr Weil.

« Si la petite était née ici, elle n'aurait pas été dans la même situation. On l'aurait traitée peu de temps après la naissance et quand c'est traité tôt, la boîte crânienne reprend une taille normale. » - Le Dr Alexander Weil, neurochirurgien au CHU Sainte-Justine

Les seuls cas aussi extrêmes que le Dr Weil a vus dans sa carrière, c'est en Haïti, où il se rend deux fois par an pour faire de la médecine humanitaire. « C'est un problème qu'on voit dans des pays aux ressources limitées où les gens n'ont pas accès à des médecins spécialistes », dit-il.

Appuyé par la direction des services professionnels de l'hôpital, le médecin fait des démarches pour permettre à la famille d'obtenir rapidement une carte d'assurance maladie. Il faut opérer l'enfant dès que possible.

L'hydrocéphalie consiste en un excès de liquide céphalorachidien dans les cavités du cerveau qui résulte soit d'un blocage de la circulation de ce liquide, soit d'une défaillance de la réabsorption du liquide. Sans traitement, des lésions cérébrales peuvent causer un retard de développement neurologique et même entraîner la mort.

Les parents de Béatrice - deux professionnels très scolarisés - avaient commencé leurs démarches pour immigrer au Canada bien avant que la petite vienne au monde. Cela faisait des années qu'ils préparaient leur nouvelle vie.

Au quatrième mois de grossesse, la gynécologue de la maman lui a annoncé que le bébé « avait plus d'eau dans le crâne que la normale ». « Je pense qu'elle ne voulait pas m'effrayer », raconte-t-elle en entrevue à La Presse. Elle a demandé à ne pas être nommée.

« Dans mon pays d'origine, il y a d'excellents chirurgiens, mais ils n'avaient pas les ressources pour traiter ma fille. Après l'accouchement, les médecins nous ont dit de retourner à la maison avec notre bébé et qu'elle vivrait trois ou quatre mois, sûrement pas plus qu'un an. » - La maman de Béatrice

Mais les parents de Béatrice n'ont pas baissé les bras. « On n'a pas le droit de perdre espoir. Quand on a un enfant malade, il faut se battre jusqu'au bout pour lui donner la meilleure vie possible », poursuit la maman.

Ainsi, le 8 juin 2017, le Dr Weil opère le bébé une première fois. Il fallait vite traiter l'hydrocéphalie pour que la taille du crâne cesse d'augmenter. De plus, le cerveau de la petite est très, très mince puisque l'eau exerce une pression et l'empêche de se développer. Son développement neurologique accuse déjà un grand retard.

Le temps presse.

Lors de cette première opération, le neurochirurgien opte pour une technique qu'il a apprise auprès de confrères américains en Haïti, soit la coagulation du plexus choroïde - ce petit organe qui est situé dans les ventricules et qui produit le liquide céphalorachidien. La technique consiste à insérer une caméra dans la cavité liquide et ensuite à « brûler » le plexus choroïde pour qu'il cesse la production de liquide.

L'opération a aidé à ralentir la production de liquide, mais elle n'a pas été suffisante pour la stopper, si bien que la petite a dû être opérée de nouveau.

Deux mois plus tard, en août 2017, le Dr Weil installe un drain pour stabiliser l'hydrocéphalie.

Mais cela ne change rien à la taille du crâne. La peau du crâne est tellement étirée que l'enfant développe une plaie sur le dessus de la tête.