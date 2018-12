Rappelé pour son opération quatre mois après sa mort

Neuf mois plus tard, on l'a rappelé pour planifier son opération. Mais M. Houle, 72 ans, était déjà dans sa tombe.

Alors que le gouvernement du Québec étudie ses options pour réduire le nombre de patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous avec un médecin spécialiste sans l'annuler au préalable, une coroner vient de mettre en lumière une visite manquée d'une tout autre nature.

Dans les derniers mois de sa vie, «il ne faisait plus rien, il faisait tout faire par ses voisins», a rapporté sa voisine, Jeannine Beauregard, jointe par La Presse. «Il n'avait plus d'énergie.»

Il était censé être opéré, «mais il ne l'a pas été. Je sais que ça faisait un bon bout de temps qu'il attendait après l'opération».

M. Houle vivait seul dans sa maison mobile et n'avait pas d'enfants.

«Un délai de plus de neuf mois a certes été fatal pour ce patient», a conclu la coroner Julie A. Blondin dans son rapport récemment rendu public. Elle demande au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) «de revoir notamment la procédure de gestion des délais d'attente des interventions à être réalisées auprès des patients» qui souffrent du même problème.

«Il a été victime de l'attente», a ajouté Me Blondin en entrevue téléphonique. «Neuf mois avant d'avoir des nouvelles, c'est quand même long. [...] Il a eu un appel en janvier pour commencer à penser à la chirurgie...»

Tombé «entre deux chaises»

M. Houle attendait un changement de valve cardiaque sans opération à coeur ouvert, une intervention coûteuse mise au point dans la dernière décennie.

Selon le Dr George Honos, cogestionnaire du regroupement cardiovasculaire au CHUM, le financement gouvernemental n'a pas suivi la progression de la médecine et les listes d'attente importantes se sont allongées pour cette opération préconisée chez les patients âgés ou à la santé fragile.

«C'était frustrant de ne pas pouvoir faire plus de cas et d'avoir des patients qui étaient en attente comme M. Houle l'était.»

Le Ministère a récemment annoncé qu'il dégagerait des budgets pour ces interventions. Avant même cette décision, le CHUM avait «doublé la cadence», a assuré le médecin : «Au lieu de 30 à 35 valves qu'on implantait par année, on a une cadence actuellement qui est à 60 valves et on espère augmenter à 100 valves par année.»

«M. Houle est l'un de ces malchanceux qui est décédé sur une liste d'attente pour une procédure qui aurait probablement dû être faite bien avant si on avait la capacité de le faire», a-t-il poursuivi. Les cas sont traités en fonction des priorités médicales, mais «des fois, un patient tombe entre deux chaises, un peu comme M. Houle».

«Dans le cas de M. Houle, ça ne lui a pas permis d'avoir une chance de vivre», a ajouté la coroner Blondin.