Spécialistes: le tiers des patients vus hors délai au Québec

Selon les plus récentes données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), chaque mois, 68% des consultations auprès des médecins spécialistes du Québec sont réalisées à temps. Une performance en deçà des objectifs, fixés par Québec, de 90% pour les cas urgents et de 75% pour les patients jugés moins à risque.

Présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), la Dre Diane Francoeur affirme que différentes raisons expliquent ces performances, notamment le fait que la demande pour obtenir un rendez-vous est très forte. «Chaque mois, entre 30 000 et 40 000 demandes de consultation sont formulées», note-t-elle.

Des régions plus critiques

Avec un temps d'attente moyen de 128 jours et seulement 43% des rendez-vous vus dans les délais requis au regard de l'état des patients, Montréal est l'une des régions où l'accès aux médecins spécialistes est le moins efficace.

«Montréal, c'est plus gros. Plus complexe», affirme la Dre Francoeur. Le guichet unique mis en place par Québec, le fameux centre de répartition des demandes de services (CRDS), a notamment pris plus de temps à être efficace dans la métropole, constate la Dre Francoeur.

Présidente de l'Association des gastroentérologues du Québec, la Dre Josée Parent affirme que le taux de rendez-vous par gastroentérologue * est particulièrement élevé dans la province. Avec le dépistage du cancer colorectal, la pression sur ces médecins spécialistes a explosé ces dernières années. «On a besoin de plus de gastroentérologues. Surtout à Montréal», dit-elle.

L'attente maintenant connue

Avant la création des CRDS, il était impossible de connaître le temps d'attente pour voir un médecin spécialiste au Québec. Depuis 2016, les omnipraticiens qui veulent obtenir un rendez-vous en spécialité pour leurs patients doivent obligatoirement passer par le CRDS de leur région.

Les médecins de famille doivent accorder une priorité médicale à leur patient. Un patient de catégorie «A» doit par exemple être vu par un médecin spécialiste en trois jours et un autre de catégorie «E», en 365 jours.

Les deux tiers des spécialités médicales sont déjà intégrées aux CRDS. Les autres le seront en janvier. Quoiqu'ayant connu certains ratés, décriés entre autres par les médecins de famille, les CRDS sont essentiels, selon la directrice des services hospitaliers, de la médecine spécialisée et universitaire au MSSS, la Dre Lucie Opatrny.

«Pour la première fois, on peut mesurer la vraie demande», dit-elle. «À maturité, les CRDS auront un impact positif sur les patients», assure la Dre Francoeur, qui aimerait même que les données sur les temps d'attente soient rendues publiques.

Des patients absents

Outre la forte demande de consultations pour les médecins spécialistes, plusieurs facteurs expliquent que le tiers des rendez-vous soient réalisés passé les délais prescrits actuellement. La Dre Opatrny indique par exemple que certains patients ne se présentent pas à leur rendez-vous ou reportent leur consultation (le gouvernement autorise jusqu'à trois reports par patient). Lorsqu'un patient reporte trois fois son rendez-vous, souvent, celui-ci finit par être traité «hors délai».

S'assurer de la pertinence des demandes

La Dre Francoeur ajoute que la pertinence de certaines demandes de consultation, surtout pour les très nombreuses demandes de catégorie «E», peut être remise en question. Est-ce les médecins de famille qui demandent inutilement des rendez-vous? Ou les patients qui mettent trop de pression pour en obtenir? La Dre Francoeur refuse de désigner des coupables.

«Très peu de gens s'inventent des maladies, dit-elle. Mais il faut trouver les bonnes personnes pour traiter le bon patient.» Et le médecin spécialiste ne doit pas être la seule solution, soutient la Dre Francoeur. À ce sujet, la FMSQ et Québec travaillent pour mettre sur pied des outils d'aide afin de limiter les demandes de consultation non urgentes.

«Pour les patients de catégorie E, la consultation est-elle toujours la meilleure option? demande la Dre Opatrny. Parfois, le médecin de famille pourrait simplement téléphoner à un médecin spécialiste qui répondrait à ses questions. Ça éviterait une demande de consultation.»

Priorité aux cas urgents

Vice-président de la FMSQ, le Dr Raynald Ferland croit que la façon dont les CRDS distribuent les rendez-vous doit être revue pour donner la priorité aux cas urgents. Selon lui, il n'est «pas normal» que 77% des patients «E» soient vus dans les délais prescrits comparativement à seulement 72% des patients «B». «On peut répondre à 100% des patients plus urgents [A,B et C] dans les délais. Il faut réorganiser le système pour y arriver», affirme-t-il.

NOMBRE DE RENDEZ-VOUS RÉALISÉS DANS LES DÉLAIS PRESCRITS PAR PRIORITÉ CLINIQUE

Priorité médicale / Pourcentage dans les délais prescrits

A : 78%

B : 72%

C : 65%

D : 63%

E : 77%

Une «ligne d'urgence» pour sonner l'alerte

Chaque histoire de patient attendant plus d'un an pour voir un médecin spécialiste fait bondir la Dre Francoeur. «Attendre plus d'un an, ça n'a pas de bon sens», dit-elle.

La Dre Francoeur croit qu'une «ligne d'urgence» devrait être créée pour permettre aux patients qui ont l'impression de passer entre les mailles du filet de parler à quelqu'un. «Ces patients sont inquiets. Ils doivent pouvoir parler à un être humain et sonner l'alerte s'ils attendent depuis trop longtemps.»

La ministre McCann au courant de la situation

La ministre de la Santé, Danielle McCann, dit être au courant des problèmes d'accès aux médecins spécialistes au Québec. Elle promet de s'y attaquer. Tout en estimant que le système des CRDS «est un bon outil», la ministre souhaite tout de même en améliorer le fonctionnement.

Mme McCann dit aussi vouloir s'asseoir avec la FMSQ pour «voir comment sont organisés les médecins spécialistes, la distribution, le fonctionnement... ».

«On peut faire mieux. Tant que des patients attendent, on peut faire mieux et on doit tous travailler ensemble pour y arriver», martèle pour sa part la Dre Francoeur.

RENDEZ-VOUS RÉALISÉS PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES

(entre le 19 août 2018 et le 15 septembre 2018)

CRDS : Nombre de rendez-vous / Délais respecté / Temps d'attente (jours)

Bas-Saint-Laurent : 1296 / 43% / 126

Saguenay-Lac-Saint-Jean : 1413 / 72% / 83

Capitale-Nationale : 2721 / 55% / 122

Mauricie-Centre-du-Québec : 1854 / 68% / 107

Estrie : 2848 / 64% / 112

Montréal : 5582 / 43% / 128

Outaouais : 1386 / 70% / 61

Abitibi-Témiscamingue : 736 / 84% / 63

Côte-Nord : 204 / 52% / 57

Gaspésie : 260 / 65% / 62

Chaudière-Appalaches : 2640 / 60% / 147

Laval-Laurentides-Lanaudière : 2708 /60% / 47

Montérégie 3854 / 75% / 50

Des Îles : 45 /47% / 87

* BEAUCOUP D'ATTENTE EN GASTROENTÉROLOGIE

Certaines spécialités présentent des temps d'attente plus importants.

Spécialités présentant les plus longs temps d'attente :