Employés de l'État: l'interdiction du tchador, «pas notre priorité», dit Legault

Certes, sa position « n'a pas changé » sur le sujet. « On souhaite que le personnel de l'État ne puisse pas porter de signes comme le niqab et le tchador. » Mais « pour l'instant, ce n'est pas notre priorité ». Ce qui l'est, c'est interdire le port de signes religieux chez les juges, les procureurs de la Couronne, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants. Il veut agir « rapidement » avec le dépôt d'un projet de loi. L'enjeu du tchador pourrait être réglé plus tard, dans une autre pièce législative, a-t-il évoqué. Plus tôt dans la journée, son ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette, se disait pourtant prêt à inclure l'interdiction du port du tchador dans son projet de loi à venir sur la laïcité. - Tommy Chouinard, La Presse