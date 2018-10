Cabinet Legault: le 450 au pouvoir

(Québec) Le 450 prend les commandes. Plus de la moitié des 26 ministres de François Legault, 16 plus précisément, proviennent des couronnes nord et sud de Montréal, dont 10 de la Montérégie. Le premier ministre a également choisi de faire entrer à son cabinet 18 nouveaux élus.

Huit des 20 membres de l'équipe parlementaire qui siégeaient avant le scrutin du 1er octobre obtiennent un poste de ministre.

Comme il l'avait promis, François Legault a annoncé jeudi un conseil des ministres paritaire, composé de 13 hommes et de 13 femmes. La moyenne d'âge s'élève à 51 ans.

Sans surprise, M. Legault a confirmé la composition de son trio économique : Éric Girard (Finances), Christian Dubé (Conseil du trésor) et Pierre Fitzgibbon (Économie). Tel que prévu, Danielle McCann, ex-PDG de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, hérite de la Santé et des Services sociaux. Elle est secondée par le neurologue Lionel Carmant, ministre délégué. Ils représentent tous des circonscriptions du 450 - tout comme le premier ministre lui-même d'ailleurs (L'Assomption).

À Montréal, Chantal Rouleau devient ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole. C'est Andrée Laforest (Chicoutimi) qui hérite des Affaires municipales.

L'un des trois élus de l'Outaouais, l'ex-animateur télé Mathieu Lacombe, est nommé ministre de la Famille. François Legault confie l'Environnement à une femme d'affaires, MarieChantal Chassé (Châteauguay).

Comme La Presse le révélait jeudi matin, Geneviève Guilbault devient vice-première ministre et obtient en plus la Sécurité publique. Leader parlementaire, Simon Jolin-Barrette est responsable de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Il doit également gérer le dossier de la laïcité. François Bonnardel prend les commandes des Transports. Jean-François Roberge, ex-enseignant, se retrouve à la tête de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Il sera épaulé par une ministre déléguée, l'olympienne Isabelle Charest.

Autres députés qui siégeaient dans l'opposition : Nathalie Roy devient ministre de la Culture et des Communications ; André Lamontagne, ministre de l'Agriculture ; Éric Caire, ministre déléguée à la Transformation numérique gouvernementale. L'Agriculture se retrouve entre les mains d'André Lamontagne. Et Sylvie D'Amours devient responsable des Affaires autochtones.

Sonia LeBel, ex-procureure en chef de la commission Charbonneau, reçoit la Justice et a également les responsabilités des Relations intergouvernementales canadiennes et de la Condition féminine.

Jonatan Julien, ex-conseiller à la Ville de Québec, obtient les Ressources naturelles. Aux Relations internationales, on retrouve Nadine Girault.

L'ancienne ministre libérale responsable des Aînés, Marguerite Blais, se voit confier exactement la même responsabilité - on y ajoute les Proches aidants.

Jean Boulet, avocat et frère de l'ex-ministre libérale Julie Boulet, atterrit au Travail et à l'Emploi. Élu en Abitibi, Pierre Dufour devient ministre aux Forêts. Marie-Ève Proulx (Côte-du-Sud) accède au conseil des ministres comme déléguée au développement régionale. Elle est appelée à seconder M. Fitzgibbon.

François Legault a choisi Mario Laframboise comme président du caucus et Éric Lefebvre comme whip, le préfet de discipline. Ils ne sont pas membres du conseil des ministres, mais ils participent aux réunions.