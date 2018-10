Cabinet Legault: des «visages neufs» à la tête du Québec

M. Legault, 61 ans, est devenu le 32e premier ministre de l'histoire du Québec lors d'une cérémonie solennelle à l'Assemblée nationale, jeudi. À cette occasion, il a dévoilé un cabinet paritaire, composé de 13 hommes et de 13 femmes.

« Ce gouvernement, c'est votre gouvernement, a-t-il déclaré. Ce Conseil des ministres, il est à votre service. On va travailler de toutes nos forces, avec tout notre coeur pour vous autres, mais on va avoir besoin de vous. Si on est des millions à pousser dans la même direction, tout est possible. »

Pour réaliser son programme, M. Legault mise d'abord sur un trio économique : Éric Girard (Finances), Christian Dubé (Conseil du trésor) et Pierre Fitzgibbon (Économie). Danielle McCann hérite de la Santé. Elle est secondée par le neurologue Lionel Carmant, ministre délégué. L'Éducation est confiée à Jean-François Roberge, et l'ex-olympienne Isabelle Charest est sa ministre déléguée.

Ils représentent tous - sans exception - des circonscriptions du « 450 », tout comme le premier ministre, qui est député de L'Assomption.

En tout, 10 membres de l'équipe ministérielle proviennent de la Montérégie. Les Laurentides et Lanaudière comptent pour leur part six représentants au Cabinet.

L'île de Montréal, où la CAQ a fait élire seulement deux députés, n'a qu'un représentant au Conseil des ministres, l'ex-mairesse d'arrondissement Chantal Rouleau (déléguée aux Transports et responsable de la Métropole).

Un autre élu de la Rive-Sud, Simon Jolin-Barrette, 31 ans seulement, est appelé à jouer un rôle crucial dans le gouvernement. Comme leader parlementaire, c'est lui qui pilotera l'épineux dossier des signes religieux dans la fonction publique. Il sera aussi responsable de l'Immigration et sera chargé à ce titre d'honorer la promesse caquiste de réduire temporairement à 40 000 le nombre d'immigrants admis au Québec.

La jeune députée de la région de Québec Geneviève Guilbault devient vice-première ministre et obtient la Sécurité publique. L'ex-procureure de la commission Charbonneau Sonia LeBel hérite de la Justice. Le vétéran François Bonnardel, lui aussi du « 450 », obtient les Transports.

« VISAGES NEUFS »

Le cabinet présente un autre trait inédit : on y trouve pas moins de 18 nouveaux élus. Seuls M. Legault et Marguerite Blais (Aînés) ont été ministres.

« Je ne vois pas ça comme un désavantage, au contraire, a déclaré M. Legault. Le gouvernement du Québec a besoin de renouveau. Le gouvernement du Québec a besoin de visages neufs, qui vont jeter un regard neuf, et vous apportez, ensemble, un immense bagage d'expérience, de compétence, que vous avez acquis ailleurs dans la société. »

TROIS PRIORITÉS... ET L'ENVIRONNEMENT

Le gouvernement aura trois grandes priorités : l'éducation, la santé et l'économie. Mais le chef de la CAQ a promis d'accorder une importance toute particulière à l'éducation.

Pendant la campagne, M. Legault a promis d'instaurer la prématernelle à 4 ans, de rénover les écoles et de débloquer de nouvelles ressources pour dépister les enfants en difficulté d'apprentissage. Dans son discours, il a promis d'accorder une attention particulière à cette question.

« Si on doit léguer une chose, une seule chose aux Québécois, c'est de donner à chacun de nos enfants la possibilité d'aller au bout de leur potentiel. » - François Legault

Le premier ministre a identifié une quatrième priorité de son gouvernement, inattendue celle-là : l'environnement. Critiqué pendant la campagne pour son silence en matière de lutte contre les changements climatiques, François Legault a assuré avoir entendu le « message » des électeurs.

Il a pour la première fois exprimé sa « sincère préoccupation pour les défis environnementaux ».

« On a bien reçu le message de la population pendant la campagne, a-t-il déclaré. On doit faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. On va y travailler de façon pragmatique en obtenant des résultats. »

Lors de la cérémonie de prestation de serment de ses députés, plus tôt cette semaine, François Legault avait appelé ses troupes à faire preuve d'« humilité » et à s'élever au-dessus des considérations partisanes.

Il a poursuivi dans cette veine, jeudi, en appelant ses ministres à chercher le consensus plutôt que l'affrontement. Il leur a demandé de gouverner avec un souci de « proximité », d'« humanité » et d'« ouverture », sans toutefois renoncer aux engagements du parti.

« On ne fera jamais l'unanimité. D'ailleurs, il est hors de question de reculer devant des groupes de pression ou devant les secousses, les premières petites secousses. Mais, pour changer ce qui ne fonctionne pas, [...] il ne suffit pas de décréter. Il faut aller chercher l'adhésion du maximum de personnes », a-t-il déclaré.