Trudeau annonce une aide de 53 millions pour les Vénézuéliens

« Aujourd'hui, le Canada monte en puissance et annonce (une aide de) 53 millions de dollars pour répondre aux besoins les plus urgents des Vénézuéliens sur le terrain, notamment les près de trois millions de réfugiés », a déclaré M. Trudeau dans un discours à l'ouverture des débats, qui regroupent la dizaine de pays latino-américains du Groupe de Lima auxquels sont également associés les États-Unis et l'Union européenne.

>> Plus de détails dans l'article de La Presse Canadienne