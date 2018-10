Début de session parlementaire au Nouveau-Brunswick

Le nouveau président de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick a déclaré mardi qu'il exigera une conduite appropriée et du décorum au cours de la présente session, qui devrait être riche en rebondissements.

Le député libéral de Restigouche-Chaleur, Daniel Guitard, a été le seul à se porter volontaire pour occuper la présidence de l'Assemblée législative. Cette nomination prive son parti d'une voix à l'Assemblée législative. Les autres partis avaient d'ailleurs refusé de proposer un candidat, en raison du résultat serré du scrutin de septembre.

Les libéraux tentent de s'accrocher au pouvoir après avoir remporté 21 sièges, soit un de moins que les progressistes-conservateurs ; les Verts et l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick ont remporté chacun trois sièges.

Les libéraux veulent présenter plus tard mardi un discours du Trône qui, selon le premier ministre Brian Gallant, reprendra de nombreuses promesses de campagne des partis d'opposition. Les libéraux auront toutefois besoin de 25 voix en Chambre pour le faire adopter ; en excluant le président de l'Assemblée, il leur en reste 20.

Le vote sur le discours du Trône est considéré comme un « vote de confiance », qui peut faire tomber un gouvernement.

Comme la procédure prévoit des débats et d'autres formalités, le vote sur le discours du Trône ne devrait pas avoir lieu avant le vendredi 2 novembre. Le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, prévient qu'il va essayer d'ici là de présenter d'autres motions de confiance dans le but de renverser plus tôt ce gouvernement, mais il s'attend à ce que ses efforts soient déclarés irrecevables par la présidence.