Libéraux et conservateurs au coude à coude

Les libéraux du premier ministre canadien Justin Trudeau sont talonnés par l'opposition conservatrice dans les intentions de vote à un an des élections législatives, indique un sondage publié dimanche.

Selon cette étude de l'institut Ipsos pour Global News, les libéraux sont crédités de 36 % des intentions de vote, contre 35 % aux conservateurs dirigés par Andrew Scheer.

Le Nouveau Parti Démocratique (NPD), est loin derrière avec un score de 20 %.

En se basant sur ces chiffres, « ce sera une élection très disputée » a estimé le PDG d'Ipsos, Darrell Bricker, tout en notant que beaucoup de choses pouvaient changer en 12 mois.

Le fait que M. Scheer, le chef conservateur qui n'est toujours pas très connu du public canadien, « soit au coude à coude avec quelqu'un qui est une rock star de la politique canadienne doit être préoccupant pour les libéraux », relève M. Bricker.

Un baromètre publié dimanche par la CBC donne toutefois une marge nettement plus confortable au parti de M. Trudeau, avec un score de 37,3 %, contre 33,1 % aux conservateurs.

Selon le sondage Ipsos, M. Trudeau et son gouvernement bénéficient de leurs taux d'approbation les plus élevés pour la renégociation de l'ALENA (Accord de libre-échange nord-américain), devenu l'AEUMC (Accord États-Unis-Mexique-Canada), et pour leur gestion des relations du Canada avec l'administration du président américain Donald Trump.

Le sondage Ipsos Global News a été réalisé du 5 au 9 octobre auprès d'un échantillon de 2001 personnes, avec une marge d'erreur de 2,5 %.