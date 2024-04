(Québec) Les militants libéraux éliront leur nouveau chef le 14 juin 2025 lors d’un congrès à Québec au terme d’une course à la direction qui durera cinq mois et pendant laquelle quatre débats seront organisés.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a détaillé vendredi par voie de communiqué les modalités de sa course afin de trouver une ou un successeur à l’ex-cheffe Dominique Anglade, dans le contexte où la formation politique est au plus bas dans les sondages, particulièrement auprès de l’électorat francophone.

La course à la direction du PLQ sera divisée en quatre phases. Elle débutera le 13 janvier 2025, date à partir de laquelle les aspirants chefs pourront déposer leur candidature au parti. Si plus d’une personne se présente, quatre débats se tiendront entre le 12 avril et le 8 juin 2025. Les membres voteront ensuite sur une période de six jours, entre le 9 juin et le 14 juin 2025, jour où se tiendra un congrès de la chefferie à Québec.

À ce jour, l’ancien maire de Montréal, Denis Coderre, de même que l’actuel député de la circonscription de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, ont publiquement affirmé qu’ils réfléchissaient à se porter candidats. M. Coderre doit pour sa part préciser ses intentions ce printemps, au terme d’une marche sur le chemin de Compostelle.

Lors du caucus d’avant-session parlementaire, en janvier dernier, la députée libérale Marwah Rizqy avait affirmé que son téléphone sonnait et que des gens issus du milieu des affaires songeaient à se lancer dans la course. Aucune personne n’a encore officiellement annoncé qu’il comptait être de la ligne de départ à ce jour.

Des votes pondérés par circonscription

Dans le cadre de l’élection du prochain chef libéral, le PLQ a également annoncé vendredi les détails de son mode de votation.

Concrètement, l’élection se tiendra au scrutin universel des membres, par téléphone et par internet, et le parti a élaboré une formule de pondération par circonscription et par groupe d’âge : « 250 000 points pour toutes les circonscriptions et 125 000 points pour les [votes des] membres âgés de 25 ans et moins ».

Pour être élue chef, la personne candidate devra obtenir 50 % des points au premier tour. Si personne n’obtient ce score, « un second tour doit être tenu entre les deux candidats ayant obtenu le plus de points », précise le parti.

Afin de se présenter dans la course, les candidats devront récolter les signatures de 750 membres en règle, provenant d’au moins 70 circonscriptions et de 12 régions, dont 350 nouveaux membres. Les aspirants au titre de chef devront également effectuer un dépôt au parti de 40 000 $. Les dépenses électorales seront limitées à 400 000 $.