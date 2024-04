Budget fédéral 2024 Le pari de Chrystia Freeland

(Ottawa) Nouvelles dépenses. Nouvelles taxes. Pas de retour à l’équilibre budgétaire à l’horizon. Et un signal clair aux jeunes inquiets du coût de la vie qu’Ottawa se préoccupe de leur sort et remue ciel et terre pour régler la crise du logement.