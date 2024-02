Le Québec et l’Alberta ont déjà déclaré qu’elles souhaitaient se retirer du programme fédéral et obtenir une pleine compensation financière pour investir cette somme dans leur propre régime d’assurance médicaments existant.

(Ottawa) Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a déposé jeudi matin le projet de loi très attendu visant à ouvrir la voie à un régime national d’assurance médicaments — et permet aux libéraux de conserver le soutien du NPD en Chambre.

Laura Osman La Presse Canadienne

Ottawa devrait également lancer rapidement, en attendant l’adoption de la loi, un programme visant à couvrir les contraceptifs et les médicaments et fournitures aux diabétiques pour toute personne possédant une carte d’assurance maladie. Cette prestation doit maintenant être négociée avec chaque province et territoire.

Le gouvernement n’a pas précisé combien il en coûterait pour couvrir la liste initiale de médicaments.

Le programme initial était une des conditions de l’« entente de soutien et de confiance » conclue il y a deux ans avec les néo-démocrates, qui ont présenté jeudi le projet de loi libéral comme la réalisation d’un vieux rêve du NPD.

L’assurance médicaments constitue un pilier central du pacte politique entre les deux partis, qui prévoit que les néo-démocrates aident le gouvernement libéral minoritaire à se maintenir au pouvoir en échange de progrès sur une liste de priorités communes.

Mais l’avenir de l’assurance médicaments semblait incertain au début de février, après une impasse de plusieurs mois sur le libellé du projet de loi et sur le nombre de médicaments qui seraient couverts au début.

Le NPD a finalement annoncé la conclusion des négociations à la fin de la semaine dernière, à l’approche de la date limite négociée du 1er mars pour le dépôt d’un projet de loi.

« Un vieux rêve du NPD »

« C’est historique. C’est le rêve de notre parti depuis sa création, a déclaré jeudi matin le chef du NPD, Jagmeet Singh. Ça n’arrive pas par enchantement : ça se produit parce que les néo-démocrates se sont battus et que nous avons forcé le gouvernement à le faire. »

Le porte-parole néo-démocrate en matière de santé, Don Davies, qui a piloté les négociations pour son parti, a déclaré que les derniers détails avaient été réglés en fin de semaine dernière.

« Le NPD a simplement insisté sans relâche pour que nous construisions un système qui établisse un formulaire’à payeur unique’et une formule pour l’assurance médicaments, et je peux vous dire que c’est ce que fait le projet de loi », a-t-il déclaré.

Le projet de loi prévoit que la couverture universelle constitue un principe fondamental qui doit guider la mise en œuvre d’un futur programme d’assurance médicaments.

Le projet de loi demande au ministre de constituer un comité d’experts chargé de faire des recommandations sur la manière de financer un régime national, universel et à payeur unique dans les 30 jours suivant la sanction royale de la loi.

Le chef conservateur, Pierre Poilievre, a indiqué jeudi matin que son parti voulait voir d’abord « ce que ça va livrer » avant de se prononcer sur le fond. Les libéraux « ont promis un grand programme de 80 milliards pour rendre le logement abordable, et Justin Trudeau a doublé le coût du logement », a-t-il dit.

En décembre dernier, les deux partis avaient convenu de repousser l’échéancier initial, qui aurait permis l’adoption complète de la loi d’ici la fin de l’année dernière.

La réticence des libéraux était en grande partie liée aux coûts du programme. Un régime complet d’assurance médicaments coûterait au gouvernement fédéral près de 40 milliards par année une fois qu’il serait pleinement opérationnel, a estimé le directeur parlementaire du budget.

M. Singh a ensuite menacé de « briser » le pacte politique entre les deux partis si un projet de loi acceptable pour le NPD n’était pas déposé avant le 1er mars. Mais lui et son parti ont exprimé ouvertement leur désir de maintenir l’entente en vigueur et de voir un projet de loi sur l’assurance médicaments débattu à la Chambre des communes.

Champs de compétence des provinces

Le Québec et l’Alberta ont déjà annoncé qu’elles souhaitaient se retirer du programme fédéral et obtenir une pleine compensation financière, afin d’investir cette somme dans leur propre régime d’assurance médicaments existant.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, soutenait mercredi que le « tout petit » programme d’assurance médicaments fédéral couvrirait uniquement « des affaires déjà couvertes » par le gouvernement du Québec, si bien qu’il n’a « aucune valeur ajoutée ».

De leur côté, la Colombie-Britannique couvre déjà de nombreux contraceptifs dans le cadre de son programme provincial d’assurance médicaments, et le gouvernement du Manitoba s’est déjà engagé à le faire également.

L’Ontario fournit également de nombreux contraceptifs aux personnes de moins de 25 ans qui n’ont pas d’assurance privée. La ministre de la Santé de cette province, Sylvia Jones, a indiqué jeudi que son gouvernement voulait plus d’informations sur les conséquences du projet de loi. « Je n’écarte rien, mais je n’adhère pas non plus à quelque chose dont je ne sais pas exactement ce qu’il comprend. »

Si les provinces devaient se retirer du régime national, cela pourrait compromettre certaines des économies potentielles que le Canada s’attendrait à réaliser grâce à l’achat en gros de médicaments, a déclaré le député Davies.

« La Nouvelle-Zélande estime qu’elle économise 40 % sur le coût des médicaments en ayant un système unique d’achat en gros. Ainsi, il a été estimé que travailler à la mise en place d’un système d’achat en gros beaucoup plus efficace, robuste, national et complet nous permettrait d’économiser des milliards de dollars », a déclaré M. Davies.

En plus de la liste initiale de médicaments, le projet de loi établit plusieurs prochaines étapes et échéances destinées à pousser le gouvernement vers un plan d’assurance médicaments plus large.

Ces mesures consistent notamment à demander à la nouvelle Agence canadienne des médicaments d’élaborer une liste de médicaments essentiels dans l’année suivant la sanction royale, ce qui indiquerait quels médicaments seraient couverts à l’avenir.