La vice-première ministre Chrystia Freeland et le ministre de la Défense Bill Blair ont visité une base militaire polonaise près de Jezewo, le 25 février.

PHOTO CZAREK SOKOLOWSKI, ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) L’officier responsable de la formation médicale pour l’opération UNIFIER déclare que les troupes ukrainiennes ne disposent pas du matériel nécessaire pour mettre en pratique leur formation sur les lignes de front de la guerre qui oppose le pays à la Russie.

Laura Osman La Presse Canadienne

Le major Heath Robson supervise la formation des médecins ukrainiens au centre de formation médicale militaire des forces armées polonaises, à quelques heures de Varsovie.

Il a déclaré à la vice-première ministre Chrystia Freeland que les troupes ukrainiennes avaient désespérément besoin de garrots, de civières et de couvertures hypothermiques lors de sa visite à la base, dimanche.

Il affirme que les troupes ukrainiennes reçoivent un très bon entraînement, mais qu’elles en sont réduites à improviser du ravitaillement sur le champ de bataille.

Il dit que souvent, ils utilisent des objets tels que des portes comme civières pour transporter les blessés.

Mme Freeland et le ministre de la Défense Bill Blair ont visité la base après être allés en Ukraine, où ils ont souligné samedi le deuxième anniversaire de l’invasion russe avec le premier ministre Justin Trudeau.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre Justin Trudeau est à Varsovie accompagné de la vice-première ministre Chrystia Freeland et du ministre de la Défense Bill Blair.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a critiqué les décisions du gouvernement Trudeau concernant la guerre en Ukraine.

« Après deux ans, le Canada ne peut pas qu’offrir des câlins, des visites qui servent d’abord le gouvernement Trudeau, moins d’armes que les alliés, moins d’argent que les alliés, et se complaire dans une politique militaire et diplomatique faible, sans portée, sans respect par la communauté internationale, sans investissements durables et sans progrès vers ses obligations », a écrit le chef bloquiste dans une publication sur le réseau social X.

Selon le cabinet de M. Trudeau, le premier ministre canadien doit avoir lundi des rencontres séparées avec le président de la Pologne, Andrzej Duda, et son homologue polonais, Donald Tusk.