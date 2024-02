(Ottawa) Certains élus libéraux aiment l’idée de ramener sur le tapis le débat sur la réforme du mode de scrutin en créant une assemblée citoyenne, comme le proposent les néo-démocrates dans une motion qui doit être mise aux voix mercredi.

Émilie Bergeron La Presse Canadienne

« Qu’un comité citoyen se penche sur cette question-là, sans politiciens, c’est une bonne idée », croit le député franco-ontarien Francis Drouin. L’élu a précisé qu’il votera en faveur de la motion avant de se rendre à la réunion hebdomadaire du caucus libéral.

La veille, son collègue Marc Serré a indiqué qu’il « aime vraiment l’idée » mise de l’avant par le Nouveau Parti démocratique (NPD). « Il y a certaines démarches qu’on doit faire pour améliorer la participation (citoyenne) », a dit cet autre député franco-ontarien en mêlée de presse, évoquant les Canadiens qui n’exercent pas leur droit de vote.

M. Serré n’a toutefois pas confirmé qu’il appuiera la motion, précisant que sa décision finale n’avait pas été prise.

Durant le débat en Chambre sur la proposition néo-démocrate, la libérale Leah Taylor Roy n’a pas caché son enthousiasme.

À son avis, l’initiative pourrait être une façon de répondre à la désinformation, un courant qui se nourrit, d’une certaine façon, par des décisions politiques importantes qui sont prises loin du regard des citoyens. « Une assemblée citoyenne permet aux discussions d’être menées à portée de l’ouïe des Canadiens », a-t-elle soutenu.

Il reste à voir combien de députés libéraux se prononceront en faveur. Les néo-démocrates savent déjà qu’ils pourront compter sur le soutien des bloquistes, mais il faudra de nombreux autres appuis pour que la motion soit adoptée.

Le député libéral David McGuinty estime que le débat sur la réforme électorale devrait se faire sur le plancher de la Chambre puisque le Parlement constitue, à ses yeux, une assemblée citoyenne.

« On a une Chambre des communes. On est tous élus. On a une responsabilité de représentation », a-t-il fait valoir devant les journalistes.

Les conservateurs semblent enclins à voter contre, si l’on se fie à une allocution en Chambre prononcée lundi par leur député Michael Cooper. Celui-ci a été chaudement applaudi par ses collègues qui étaient présents.

« Je ne pense pas que c’est un accident que nous ayons vu, depuis 150 ans, un transfert de pouvoir pacifique. […] Si le système n’est pas brisé, alors nul besoin de le réparer », a-t-il dit en précisant qu’un changement de mode de scrutin ne peut selon lui être tranché que par référendum.

En 2015, le gouvernement de Justin Trudeau a été élu en promettant de réformer le mode de scrutin. Il a ensuite abandonné cet engagement au cours du premier de ses trois mandats. Aucun consensus n’avait été trouvé sur la formule à privilégier pour remplacer le scrutin nominal majoritaire à un tour.

La motion sur laquelle les élus voteront mercredi n’est pas contraignante, mais elle pourrait ressusciter un débat renvoyé aux calendes grecques.