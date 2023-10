(Québec) Québec veut former entre 4000 et 5000 ouvriers de plus dans certains métiers, notamment ceux de charpentier-menuisier, d’opérateur de pelles, d’opérateur d’équipement lourd, de ferblantier et de frigoriste.

Caroline Plante La Presse Canadienne

C’est ce qu’a annoncé lundi le premier ministre François Legault, qui était en compagnie des ministres Kateri Champagne Jourdain (Emploi), Bernard Drainville (Éducation) et Jean Boulet (Travail).

Il ont annoncé avoir créé des formations accélérées payées menant à une attestation d’études professionnelles. Les étudiants recevront 750 $ par semaine. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle et ponctuelle.

Par ailleurs, ceux qui s’inscriront à un programme menant à un Diplôme d’études professionnelles (DEP) pour ces métiers pourraient obtenir une bourse de 9000 $ à 15 000 $ dès leur diplomation.

Le gouvernement Legault annonce aussi qu’il augmentera dès janvier la capacité d’accueil du DEP Électricité et du DEP Plomberie et chauffage, où il y a présentement des listes d’attente.

Ensemble, ces mesures représentent un investissement de 300 millions.

En entrevue à La Presse Canadienne le mois dernier, le directeur général de la FTQ-Construction, Éric Boisjoly, avait reproché à Québec de vouloir couper court « pour avoir de la main-d’œuvre plus rapidement ».

La plus grande organisation syndicale de l’industrie y voit un problème potentiel de santé et sécurité, tant pour les travailleurs que le public. Réduire le nombre d’heures de formation réduira la qualité, croit M. Boisjoly.

Les besoins de personnel sont criants en raison des nombreux projets actuels et à venir, que ce soit pour des écoles, des routes, voire des ouvrages d’Hydro-Québec, a plaidé pour sa part M. Legault.

« On veut augmenter le nombre de personnes formées et leur offrir des formations courtes pour qu’elles soient prêtes à entrer sur les chantiers dès l’été 2024 », a-t-il déclaré lundi.