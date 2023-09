Révision de la carte électorale

Les députés appellent leurs citoyens à se manifester

(Québec) Enlever une circonscription à la Gaspésie et une autre dans l’est de Montréal ne passe pas auprès des élus de péninsule et de la métropole. « Déçus » et parfois même en colère, les députés locaux de la Coalition avenir Québec (CAQ) et du Parti québécois (PQ) n’ont pas dit leur dernier mot.