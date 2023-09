(Ottawa) Le Parti conservateur demande à son tour au gouvernement Trudeau de revenir sur sa décision d’accorder « arbitrairement » la conception du Monument national commémoratif de la mission du Canada en Afghanistan à un groupe qui n’avait pas été retenu par un jury.

Le Parti conservateur fait donc front commun avec le Bloc québécois et le NPD pour exiger que l’on respecte la décision du jury qui avait sélectionné l’équipe Daoust, composée de l’artiste Luca Fortin, de Québec, de la firme d’architecte Daoust Lestage Lizotte Stecker, de Montréal, et de Louise Arbour, ex-haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, pour mener à bien ce projet.

Cette sélection avait été faite au terme d’un concours de design lancé en 2019. Or, La Presse a révélé le mois dernier que le ministre des Anciens Combattants de l’époque, Lawrence MacAuley, avait écarté le choix du jury et annoncé en juin qu’un autre groupe avait été retenu pour ériger le monument – un projet de 3 millions de dollars. Ce faisant, le ministre bafouait les règles d’un concours qu’il avait lui-même établies.

« Il est extrêmement préoccupant qu’en dépit de règles claires, votre ministère change ces règles à la dernière minute pour favoriser un autre groupe. Le précédent ainsi créé est terrible et entraînera des conséquences sur l’intégrité des futurs concours », affirme le député conservateur Pierre Paul-Hus dans une lettre envoyée le 5 septembre à la nouvelle ministre des Anciens Combattants, Ginette Petitpas Taylor.

Perte de « confiance »

« Les artistes et les experts perdront confiance dans ces concours et seront dissuadés d’y participer à l’avenir. De plus, et c’est le plus important, cela va à l’encontre de la transparence et de l’équité que nous attendons du gouvernement canadien. […] Il est essentiel que le gouvernement fédéral réévalue sa décision de renoncer aux règles qu’il avait lui-même établies afin de maintenir le sérieux et l’intégrité du processus, de votre ministère et, en fait, de votre gouvernement », a ajouté M. Paul-Hus, qui est le lieutenant politique au Québec du chef conservateur Pierre Poilievre.

Comme si cela ne suffisait pas, le ministre Lawrence MacAuley, qui est ministre de l’Agriculture, a avisé le groupe retenu par le jury deux heures avant l’annonce officielle, le 19 juin, que le gouvernement du Canada, « après mûre réflexion », avait décidé de sélectionner le concept élaboré par une autre équipe. Cette autre équipe, c’est l’équipe Stimson, qui est composée de l’artiste visuel Adrian Stimson, ancien combattant des Forces armées de la Nation siksika de l’Alberta, du Groupe d’architectes paysagistes MBTW, de Toronto, et de Projets LeuWebb, coordonnateur en art public, également de la Ville Reine.

Le ministère des Anciens Combattants a justifié par la suite cette décision en disant que le concept de design de l’équipe Stimson est celui qui reflète le mieux les commentaires formulés par les vétérans, leur famille et les autres participants à la mission en Afghanistan, selon un sondage réalisé sur les cinq projets de design finalistes.

Mais selon le député Pierre Paul-Hus, cette explication ne tient pas la route. « L’explication officielle faisant état d’un sondage n’invalide en rien les règles en vigueur. Ni la décision finale des jurys », a-t-il argué dans sa lettre à la ministre Petitpas Taylor.

Les partis de l’opposition ne sont pas les seuls à dénoncer cette « terrible » décision. Des artistes en art public et des experts cachent aussi très mal leur colère devant cette décision « aberrante » du gouvernement fédéral. De nombreux artistes ont lancé un appel à la mobilisation pour forcer le gouvernement Trudeau à revenir sur cette décision.