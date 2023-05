La ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette

(Montréal) Si plusieurs personnes et organisations perçoivent la pénurie de main-d’œuvre et le déclin de la langue française comme deux enjeux posant un « dilemme », la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, y voit plutôt une occasion de faire d’une pierre deux coups.

Marie-Ève Martel La Presse Canadienne

En plus de revoir les différentes politiques d’immigration, qui permettront aux entreprises de recruter des candidats qui devront maîtriser suffisamment le français, la ministre et son collègue responsable de la Langue française, Jean-François Roberge, procéderont lundi au lancement de Francisation Québec, une nouvelle plateforme qui agira à titre de « guichet unique » pour tous les services d’apprentissage du français.

La création de Francisation Québec au sein du ministère dirigé par Mme Fréchette a été officialisée le 1er juin dernier avec la sanction de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec.

Le gouvernement disposait d’un an après cette date pour procéder au lancement de ce bureau responsable de coordonner l’offre de services de francisation, que ce soit en classe, en milieu de travail et en ligne.

De concert avec l’Office québécois de la langue française, Francisation Québec devra élaborer les services de francisation en entreprise, mais aussi développer des programmes et des outils pédagogiques pour diverses clientèles, le tout afin de favoriser l’intégration des apprenants à la société québécoise.

Francisation Québec devra également assurer un suivi sur les services rendus aussi bien aux adultes demeurant au Québec qu’aux personnes qui envisagent d’immigrer dans la province, de même qu’aux travailleurs au sein des entreprises québécoises.

