Québec met fin aux « alertes bébés », qui consistaient à signaler à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) un poupon à naître dans un milieu présumé à haut risque de maltraitance. La pratique, jugée discriminatoire, est remplacée par un programme de prévention.

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a confirmé vendredi l’abolition des signalements à la naissance. Une directive interne a été transmise au réseau de la santé et des services sociaux à cet égard.

Une personne inquiète d’un enfant à naître pouvait jusqu’alors alerter la DPJ afin que les établissements accoucheurs puissent exercer une vigilance supplémentaire après la naissance et signaler la situation, au besoin.

Or, cette pratique a été jugée discriminatoire envers certains groupes qui se retrouvaient surreprésentés dans le système de protection de la jeunesse.

Dans un reportage de La Presse publié en 2021, des femmes autochtones racontaient avoir accouché dans l’angoisse qu’on leur arrache leur bébé des bras. Elles réclamaient l’abolition des « alertes bébés », qui entraînaient des situations « inhumaines » et « traumatisantes ».

Précisons que lorsque la sécurité et le développement de l’enfant semblent compromis, l’obligation de signaler demeure applicable après la naissance du poupon.

L’ancien mécanisme est remplacé par la « mise en œuvre d’un plan de services préventifs et intensifs en période prénatale », dont les détails n’ont pas été précisés. « Ce dernier permet d’assurer un encadrement resserré et proactif dès la grossesse lorsqu’un enfant est susceptible de naître dans un contexte familial à haut risque de maltraitance », indique le communiqué de presse.

On ne détaille pas non plus à qui incombera cette nouvelle responsabilité, bien que l’annonce fasse mention d’« intervenants de première ligne » et d’« organismes de la communauté ».

Selon le ministre Lionel Carmant, ces professionnels « demeurent les mieux placées pour orienter les parents vers les ressources nécessaires et offrir une prise en charge précoce dont bénéficieront les parents, mais également l’enfant à naître », a-t-il réagi.

Le Québec suit notamment le pas aux provinces de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, qui ont toutes deux mis fin à la pratique des signalements à la naissance dans les dernières années.