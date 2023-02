(Québec) La ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, a affirmé jeudi que de fermer le chemin Roxham, d’où arrivent les demandeurs d’asile qui traversent la frontière des États-Unis vers le Canada, en Montérégie, serait « dangereux ». C’est pourtant ce que réclame François Legault depuis un bon moment. « Je veux mettre quelque chose au clair : Roxham, il faut que ça ferme », s’est finalement rétracté Mme Fréchette.

Le Parti québécois (PQ) a déposé jeudi au Salon bleu une motion qui réclame au gouvernement fédéral « de fermer le chemin Roxham dans les plus brefs délais et de faire en sorte que l’accueil à un poste frontalier officiel soit à l’avenir l’unique processus régulier d’accueil des demandeurs d’asile ». Le parti de Paul St-Pierre Plamondon demandait à Québec d’encercler « une date butoir », à défaut de quoi « le gouvernement québécois interviendra lui-même pour assurer la fermeture du chemin ». La motion n’a pas été adoptée.

En matinée, Mme Fréchette a écarté de revers de la main la demande des péquistes, alors que le premier ministre réclame lui-même la fermeture du chemin Roxham. Selon la ministre de l’Immigration, « le chemin Roxham, s’il est fermé, il va simplement s’en recréer un autre quelques kilomètres plus loin. Ça ne règle absolument rien que de proposer de [le] fermer. »

« Ça serait dangereux, effectivement, parce que ça [ferait] en sorte de passer à travers des chemins qui ne sont pas balisés, comme l’est maintenant le chemin Roxham. Donc, ça rend la traversée encore plus périlleuse pour des demandeurs d’asile. Donc, pour nous, c’est important de renégocier l’entente [sur les tiers pays sûrs] », a-t-elle ajouté.

Après la période de questions, Christine Fréchette est brièvement revenue devant la presse parlementaire pour s’expliquer. Elle a alors contredit ce qu’elle affirmait quelques heures plus tôt.

« Roxham, il faut que ça ferme. Je l’ai dit la semaine dernière : Roxham, basta ! On en a assez de ce flot incessant de demandeurs d’asile qui rentrent de manière irrégulière. Maintenant, la gestion de la frontière canado-américaine, elle est sous la responsabilité du gouvernement canadien. C’est à lui de décider de quelle manière on va en venir à cet objectif de fermeture de Roxham », a-t-elle dit.

En mêlée de presse, François Legault n’y a vu aucune contradiction avec ce qu’il déclarait jusqu’à maintenant, alors qu’il demandait en mai dernier « clairement au gouvernement fédéral et à Justin Trudeau de fermer le chemin Roxham ».

« Bien non. On demande au gouvernement fédéral, et ça relève du gouvernement fédéral, de fermer ou en tout cas d’appliquer la même façon de faire qu’à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, c’est-à-dire de les retourner. Il faut une entente avec les Américains. Entre-temps, on demande – oui, on va prendre notre part, 22 % –, mais on doit envoyer les autres personnes ailleurs », a dit le premier ministre.

La SQ doit-elle patrouiller la frontière ?

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le député de Matane-Matapédia pour le Parti québécois, Pascal Bérubé

Pour sa part, le député péquiste Pascal Bérubé n’a pas été en mesure d’expliquer comment le Québec fermerait lui-même une frontière internationale qui ne relève pas de sa compétence, comme le réclamait la motion que son parti a déposée au Salon bleu.

« À terme, le gouvernement québécois pourrait décider que la Sûreté du Québec contrôle la frontière québécoise », a-t-il dit, sans préciser comment le corps policier s’y prendrait.

« C’est inusité dans l’histoire du Québec, mais c’est une prise de conscience que le Québec ne contrôle pas ses frontières, ne contrôle pas qui rentre ici, le nombre de personnes, dans quelles conditions. Je sais que ces questions-là sont difficiles pour certains, pas pour nous. Je pense qu’il faut dire les choses comme elles sont », a ajouté M. Bérubé.

Sur ce point, la ministre Fréchette a répondu au député péquiste en rappelant que « la gestion des frontières, ça relève du fédéral ».

« Donc en soi, on n’a pas la capacité de s’improviser gestionnaire de la frontière canado-américaine. Ça ne relève pas de nos compétences. C’est au fédéral d’assumer cette compétence et d’assumer ses responsabilités [afin] de faire en sorte que le poids qui pèse sur le Québec, du fait de l’arrivée massive de demandeurs d’asile, soit réduit », a-t-elle répliqué.

« Le Parti québécois propose de faire quoi, de bâtir un mur ? Sur quelle distance ? […] Si la solution, c’était de fermer le chemin Roxham, si c’était aussi simple que ça, ça se saurait », a pour sa part affirmé le chef par intérim du Parti libéral, Marc Tanguay.

La Presse rapportait ce jeudi que l’arrivée de ses personnes faisait bondir le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale en raison du temps que prend le fédéral à délivrer des permis de travail. Le gouvernement Legault exige qu’Ottawa assume les coûts engendrés et qu’il renégocie avec l’administration du président américain Joe Biden l’entente sur les tiers pays sûrs.

À l’heure actuelle, seuls les points de passage officiels sont soumis à l’entente, ce qui mène les demandeurs d’asile qui veulent entrer au Canada à passer par un chemin irrégulier, comme le chemin Roxham.