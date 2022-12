« C’est au Québec, et au Québec seul, de déterminer ses seuils d’immigration », a rappelé la ministre de l'Immigration Christine Fréchette.

(Québec) Le premier ministre Justin Trudeau semble « insensible » aux besoins spécifiques du Québec en matière d’immigration et à sa position particulière au sein du Canada, selon la ministre de l’Immigration du Québec, Christine Fréchette.

Jocelyne Richer La Presse Canadienne

Mme Fréchette n’a pas tardé à réagir, mardi, aux propos tenus par M. Trudeau en entrevue à La Presse Canadienne, en déclarant que le Québec devrait examiner la possibilité d’accueillir jusqu’à 112 000 immigrants par année, et essentiellement des francophones. Le Québec pourrait ainsi, selon lui, maintenir son poids politique au sein du Canada. Voilà à ses yeux « une réflexion » que le gouvernement du Québec « peut tout à fait entreprendre et devrait entreprendre ».

Sauf que le gouvernement Legault, visiblement agacé par la sortie du premier ministre canadien, ne partage pas du tout cette vision des choses.

« C’est au Québec, et au Québec seul, de déterminer ses seuils d’immigration », a rappelé la ministre Fréchette, dans une déclaration écrite à La Presse Canadienne visant à commenter les propos de M. Trudeau en ce domaine. Elle n’était pas disponible pour une entrevue mardi.

« Le Québec a un double défi, qui est unique au Canada : réduire la pénurie de main-d’œuvre, tout en freinant le déclin du français, ce à quoi M. Trudeau semble rester insensible », selon la ministre, qui rappelle que depuis une trentaine d’années Québec et Ottawa ont convenu d’une entente qui octroie des pouvoirs au gouvernement du Québec en matière d’immigration.

Le gouvernement Legault n’a donc pas l’intention de revoir à la hausse sa cible pour 2023, soit d’accueillir un maximum de 50 000 immigrants permanents, donc moins de la moitié de la cible de 112 000 souhaitée par M. Trudeau.

Au lieu de s’immiscer dans le débat sur les seuils d’immigration au Québec, M. Trudeau devrait plutôt « régler des problèmes concrets, comme s’attaquer au taux de refus encore trop élevé d’étudiants africains francophones et indemniser le Québec pour les arrivées massives par le chemin Roxham », selon elle.

Le Québec souhaite accueillir une immigration de plus en plus francophone.