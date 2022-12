(Québec) Le ministre responsable des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, a déposé mardi un projet de loi qui permettra, une fois adopté, aux députés péquistes et à tous les députés qui ne prêteront pas serment au roi Charles III dans le futur de siéger au Salon bleu et dans les commissions parlementaires.

M. Roberge a déposé au Parlement le projet de loi 4, Loi visant à reconnaître le serment prévu par la Loi sur l’Assemblée nationale comme seul serment obligatoire pour y siéger. Concrètement, ce projet de loi modifie la Loi constitutionnelle de 1867 en soustrayant le Québec à l’article 128, qui prévoit que les députés doivent prêter serment au roi d’Angleterre pour siéger.

Le projet de loi du gouvernement caquiste prévoit désormais que seul le serment de loyauté au peuple du Québec, prévu à la Loi sur l’Assemblée nationale, est nécessaire pour siéger au Parlement de Québec. Selon toute vraisemblance, ce projet de loi sera adopté d’ici vendredi, avant la pause des Fêtes.

« Ça prend la collaboration de tous les parlementaires pour adopter un projet de loi qui a été déposé à la dernière semaine de la session », a rappelé le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette.

Plus tôt en journée, mardi, le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a affirmé que l’abolition de l’obligation de prêter allégeance au roi d’Angleterre pourrait intéresser d’autres provinces canadiennes.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon et le député Joël Arseneau

« C’est très possible que ça fasse un effet domino et ça aurait du sens parce que je ne pense pas que les autres provinces canadiennes trouvent que ce serment-là a du sens pour autant », a déclaré M. St-Pierre Plamondon, qui n’a pas prêté serment au roi Charles III et qui se voit refuser l’accès au Salon bleu depuis le début de la session parlementaire.

Le chef par intérim du Parti libéral, Marc Tanguay, a réitéré mardi que sa formation politique n’exigerait pas de consultations publiques sur le projet de loi, ce qui aurait eu pour effet de retarder son adoption. Il s’agit d’une position unanime du caucus, a-t-il insisté, même si les libéraux affirmaient plus tôt cet automne que des consultations étaient utiles.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le chef par intérim du Parti libéral, Marc Tanguay

« Si le gouvernement ne veut pas de consultation, on ne va pas les exiger. Et, s’il est proposé par le gouvernement d’adopter rapidement, d’ici vendredi, […] on va collaborer pour qu’il soit adopté vendredi », a-t-il dit.

La co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé, souhaite que le projet de loi 4 soit adopté rapidement pour pouvoir « passer à autre chose »

« Vous nous verrez très heureux si, vendredi, effectivement, cette question-là est réglée », a-t-elle dit, alors que son parti déposait également il y a quelques jours son propre projet de loi pour mettre fin à l’obligation de prêter serment au roi Charles III.