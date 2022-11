(Ottawa) Le projet de loi C-21 va trop loin, selon la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu. Elle dénonce un amendement déposé la semaine dernière qui constituerait « la plus grande interdiction d’armes à feu de l’histoire du Canada » et accuse le gouvernement libéral de faire de la politique sur le dos des chasseurs.

« Cela capture à peu près tout ce que je possède personnellement et j’ai une collection assez vaste », a affirmé Tracy Wilson, qui est vice-présidente pour les relations publiques de la coalition, lors d’une conférence de presse mercredi.

L’amendement déposé en comité la semaine dernière ajoute des spécifications à la définition d’une arme à feu prohibée. Les armes semi-automatiques, incluant les fusils de chasse, et dont le chargeur peut être modifié pour recevoir plus de cinq cartouches sont bannies, tout comme celles qui peuvent tirer des projectiles avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules et celles dont la surface intérieure du canon est de 20 millimètres ou plus.

Les fusils de type SKS, une arme de chasse populaire, pourraient ainsi être interdits, selon la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu.

Dans une entrevue à La Presse Canadienne mardi, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a affirmé que le gouvernement veut seulement renforcer une interdiction réglementaire des armes d’assaut comme l'AR-15 en incluant cette définition dans le projet de loi C-21.

« Le gouvernement n’a aucune intention – aucune intention du tout – de s’en prendre aux armes d’épaule et aux fusils de chasse », a-t-il dit.

L’idée est de s’assurer que les fabricants d’armes à feu ne puissent pas contourner l’interdiction en modifiant leurs modèles pour pouvoir les vendre sur le marché canadien.

« S’ils voulaient que ça touche seulement certains calibres, ils auraient dû les nommer, a indiqué Mme Wilson. Le problème est qu’ils nomment la marque et le modèle, et ça inclut toutes les armes de ce modèle. »

En mai 2020, le gouvernement libéral a décrété l’interdiction de plus de 1500 modèles d’armes à feu et des variantes de ce qu’il considère comme des armes d’assaut comme l'AR-15 et le Ruger Mini-14. Le projet de loi C-21 vise à rendre cette interdiction permanente.

La Coalition canadienne pour les droits des armes à feu a l’appui des conservateurs, qui estiment eux aussi que la définition proposée par les libéraux prohibe de centaines de milliers d’armes à feu, y compris de nombreuses armes à feu sans restriction.

