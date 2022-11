Jonathan Pedneault et Elizabeth May, le nouveau tandem à la direction du Parti vert du Canada

Elizabeth May redevient cheffe en tandem avec Jonathan Pedneault

(Ottawa) Le Parti vert du Canada a annoncé samedi soir le nom de son prochain chef, il s’agit d’Elizabeth May, qui dirigera le parti en tandem avec Jonathan Pedneault.

La Presse Canadienne

Les membres de la formation politique ont envoyé au cours de la dernière semaine leur bulletin de vote en vue d’élire un nouveau chef pour succéder à Annamie Paul.

Six noms figuraient sur le bulletin de vote, mais quatre d’entre eux avaient l’intention de former un tandem à la direction.

Ainsi l’ancienne cheffe de 2006 à 2019, Elizabeth May – une des deux députées du parti à la Chambre des communes – fera « équipe » avec Jonathan Pedneault.

L’autre tandem était formé d’Anna Keenan et de Chad Walcott. Tous deux affirmaient que le parti avait besoin de nouveaux visages à la suite du désastre électoral de 2021 et de la longue série de querelles intestines qui a suivi.

Sarah Gabrielle Baron et Simon Gnocchini-Messier se présentaient quant à eux en solo.

Les candidats à la direction ont prononcé de courts discours avant l’annonce des résultats à 20 heures, chacun soulignant l’importance de l’unité.

« Nous avons traversé une période un peu difficile, mais nous en sommes sortis, a déclaré Mme May dans son discours. Et nous pouvons dire en toute confiance qu’à l’issue de cette soirée, nous sommes unis, quel que soit le résultat. Nous travaillons ensemble. »