Permis de conduire et droits d’immatriculation en hausse de 3 % l’an prochain

(Québec) Le gouvernement Legault a annoncé mercredi qu’il va « limiter » à 3 % la hausse des tarifs pour le permis de conduire, les droits d’immatriculation et la contribution en hébergement pour les CHSLD avec un règlement.

Charles Lecavalier La Presse

« On va limiter à 3 % pour la période du 1ᵉʳ janvier 2023 au 31 décembre. Normalement, l’indexation aurait été de l’ordre de 6,4 %. C’est la première étape de notre promesse visant à limiter la hausse des tarifs à 3 % », a indiqué le ministre des Finances, Eric Girard, mercredi lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale.

Ce règlement est le prélude au dépôt d’un projet de loi, à la rentrée parlementaire, qui va limiter à un maximum de 3 % l’augmentation des tarifs de l’ensemble des services de l’État. « Il y aura une deuxième étape où on va couvrir l’ensemble des tarifs qui s’appliquent aux contribuables pour l’ensemble du mandat, tandis que le règlement, aujourd’hui, c’est vraiment seulement les tarifs qui allaient être fixés le 1er janvier et pour la première année », a indiqué M. Girard.

Le règlement ne vise que le permis de conduire, les droits d’immatriculation et les tarifs des chambres individuelles et semi-privées des CHSLD. Le coût de cette mesure – la différence entre l’indexation à 3 % et l’inflation réelle – pour le gouvernement du Québec est de 331 millions.

« Et il y aura une autre étape subséquente qui concernera les tarifs d’Hydro », a également ajouté M. Girard. Cet autre projet de loi devra corriger une précédente loi adoptée sous le bâillon par le gouvernement Legault et qui a lié la facture d’Hydro-Québec à l’inflation.