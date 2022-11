(Québec) Le nouveau chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, échoue à son premier test de leadership : réintégrer Marie-Claude Nichols au sein de son caucus. Cette dernière a affirmé mardi qu’elle attendra de voir qui sera élu chef du parti au terme de la prochaine course à la direction.

Hugo Pilon-Larose La Presse

En entrevue au 98,5 FM mardi, la députée de Vaudreuil a critiqué le travail de M. Tanguay, qui entame le premier jour du caucus d’avant session parlementaire du PLQ au Salon rouge, à Québec. Ce dernier doit tenir un point de presse en matinée.

« Non, je ne retournerai pas aujourd’hui au caucus présessionnel. Je vais aller dire quoi ? J’ai l’impression de vivre pour une deuxième fois une expulsion. Et sincèrement, je vais être franche avec vous, j’ai l’impression qu’on ne me veut pas dans mon propre caucus », a-t-elle dit.

Mme Nichols affirme avoir appris lundi, dans les médias, que le compromis offert par M. Tanguay pour qu’elle réintègre l’équipe libérale ne tenait plus. Au cœur du litige se trouve un siège visiblement convoité : le poste de troisième vice-président de l’Assemblée nationale, issu de l’opposition officielle.

Le mois dernier, Mme Nichols avait exprimé son souhait d’occuper ce poste. L’ancienne cheffe du parti, Dominique Anglade, avait plutôt choisi d’appuyer la candidature de Frantz Benjamin. Après avoir refusé les responsabilités parlementaires que Mme Anglade voulait lui confier, Mme Nichols avait été expulsée du caucus.

Pour qu’elle rentre au bercail, le chef intérimaire, Marc Tanguay, a proposé à Mme Nichols de couper la poire en deux : qu’elle occupe le poste de troisième vice-présidente de l’Assemblée nationale pour deux ans, et enfin, que le député de Viau, Frantz Benjamin, termine le mandat pour les deux dernières années. Or, cette offre n’aurait pas passé auprès de M. Benjamin. En entrevue avec La Presse Canadienne, il a affirmé lundi qu’il amorçait dans les circonstances une réflexion sur son avenir politique.

« Après consultation auprès des membres du caucus et de militants œuvrant dans les instances du parti, il appert qu’une telle option n’est pas viable et ne favoriserait pas la cohésion de l’équipe libérale. Je me devais d’explorer toutes les options afin de permettre le retour de la députée de Vaudreuil au sein du caucus. Or, la cohésion de l’équipe étant prioritaire, cette avenue ne peut être la solution », a finalement déclaré M. Tanguay, tard lundi soir.

« Je ne peux pas retourner au parti »

En entrevue chez Paul Arcand, mardi, Marie-Claude Nichols a affirmé que son refus de revenir au Parti libéral – même si elle se dit toujours une fière libérale dans ses valeurs – n’est pas attribuable au fait qu’elle n’obtienne plus un poste de vice-présidente de l’Assemblée nationale. L’élue de Vaudreuil explique désormais son choix de rester députée indépendante puisqu’on lui a offert un compromis et qu’on lui a retiré l’offre sur la place publique, sans la prévenir.

« Je ne peux pas retourner au parti. On a négocié une entente, [puis] on me dit que l’entente est torpillée. J’apprends dans les médias que l’entente ne fonctionne plus », a-t-elle déploré.

« Je reste libérale et je vais attendre le prochain chef. S’il le veut, je serai peinturée dans le coin en rouge, mais moi, c’est terminé. Je vais attendre le prochain chef », a-t-elle conclu.