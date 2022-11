(Québec) Dominique Anglade a annoncé sa démission comme cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ) lors d’une conférence de presse à Montréal lundi matin. Elle restera députée de Saint-Henri–Sainte-Anne jusqu’au 1er décembre.

Tommy Chouinard La Presse

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« Les enjeux démographiques, culturels, socioéconomiques et écologiques sont trop importants pour que l’opposition officielle soit déchirée », a déclaré Mme Anglade, en référence à la contestation de son leadership des dernières semaines. « On n’a pas le luxe d’être miné par des intrigues internes dont les Québécois n’ont que faire. »

« En conséquence, et ayant à l’esprit les intérêts du Québec et le bien du parti, j’ai informé le président du parti ce matin de ma démission à titre de cheffe du Parti libéral du Québec », a-t-elle annoncé lors d’un bref discours.

Elle a expliqué avoir entamé une réflexion à la suite de l’élection du 3 octobre, dont les résultats l’ont « déçue », a-t-elle admise. « Notre parti est confronté à de nombreux défis. […] Nous avons un grand devoir de reconnexion avec les francophones et toutes les régions du Québec, tout en restant fidèles à nos valeurs », a analysé celle qui était députée depuis 2015.

Mme Anglade n’a pas précisé ce qui l’attendait pour la suite, évoquant simplement « un nouveau chapitre » de sa vie. Elle n’a répondu à aucune question après son allocution.

Les libéraux désigneront un chef intérimaire, décision qui doit être prise par le caucus et le comité exécutif du parti. Les noms de Marc Tanguay et d’André Fortin circulent. Notons qu’aucune règle ne stipule qu’il est interdit pour un chef intérimaire de se porter candidat lors de la course à la direction ; Pierre Arcand et Jean-Marc Fournier avaient déclaré d’entrée de jeu qu’ils n’étaient pas intéressés à être candidats lorsqu’ils sont devenus chefs intérimaires.

Selon l’article 27 de la constitution du PLQ, « lorsque le poste de chef devient vacant, le Conseil exécutif du Parti, avec l’accord du caucus des députés libéraux siégeant à l’Assemblée nationale du Québec, nomme sans délai un membre pour assurer l’intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau chef. Lorsque le poste de chef devient vacant, le Conseil exécutif détermine la date, le lieu et les modalités du Congrès pour le choix d’un chef où seront présents les candidats et dévoilés les résultats du ou des scrutins. »

« Le Conseil exécutif du PLQ va se réunir en urgence et nommera sans délai, avec l’accord du caucus des députés libéraux siégeant à l’Assemblée nationale du Québec, un membre pour assurer l’intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau chef », a indiqué le nouveau président du PLQ, Rafaël Primeau-Ferraro. Il a souligné que « Mme Anglade a fait preuve de beaucoup de courage et de détermination dans le cadre de ses fonctions ainsi que lors de la dernière campagne électorale ».

À compter de la date du départ de Mme Anglade comme députée, le gouvernement disposera de six mois pour déclencher une élection partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne. Le 3 octobre, Dominique Anglade avait obtenu 36,1 % des suffrages dans sa circonscription, contre 27,7 % pour l’avocat en immigration Guillaume Cliche-Rivard de Québec solidaire et 17,7 % pour Nicolas Huard-Isabelle, attaché politique et candidat de la Coalition avenir Québec.

Malgré la défaite historique du PLQ aux élections générales, Dominique Anglade comptait jusqu’ici rester à la tête du parti. Elle se disait prête à subir le vote de confiance qui doit avoir lieu lors du congrès du parti, prévu d’ici un an.

Or, la contestation de son leadership a gagné en ampleur à la suite de sa décision d’expulser du caucus la députée Marie-Claude Nichols.

La semaine dernière, La Presse a fait état d’une réunion houleuse du comité exécutif du parti et d’une rencontre difficile pour Mme Anglade avec les présidents d’association.

Plusieurs ex-élus et ténors du PLQ ont réclamé publiquement le départ de la cheffe, comme Lise Thériault, Nicole Ménard, Paule Robitaille et Stéphane Billette. Une source aux racines profondes au sein du parti confiait à La Presse la semaine dernière que d’anciens députés et membres du personnel politique sont à la recherche d’un nouveau chef.

« Dominique Anglade a elle-même une décision à prendre. Plus vite elle la prendra, mieux ce sera. D’un point de vue humain, c’est mieux de partir que de te faire mettre à la porte », affirmait de son côté un membre du comité exécutif du PLQ, le vétéran Émilien Nadeau, président du conseil régional du Bas-Saint-Laurent. Les récriminations étaient nombreuses envers la cheffe lors de la rencontre à huis clos des présidents d’association du parti.

Seulement deux nouveaux députés-Frédéric Beauchemin et Madwa-Nika Cadet-étaient allés au front pour réitérer leur appui envers la cheffe.

Réactions

Je veux souligner l’engagement et le dévouement de Dominique Anglade pour le Québec. Ça prend du courage pour se lancer en politique. Ça prend de la détermination pour être en politique. Ça prend de l’humilité pour quitter. Merci Dominique ! Le premier ministre François Legault

Dominique Anglade est une femme de premières, qui apportait sincérité et dignité à nos débats parlementaires. Je me souviendrai de son engagement féministe et sa préoccupation sincère pour la santé mentale. Après sept ans à servir les gens de Saint-Henri–Sainte-Anne, je suis certain que son prochain défi sera à la hauteur de son talent. Bonne chance pour la suite ! Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire

Je salue l’engagement et le dévouement de Dominique Anglade. Peu importe nos divergences de point de vue, elle aura démontré de la résilience et un engagement complet envers la politique et envers son parti. Je lui souhaite le meilleur pour ses futurs projets. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Dominique Anglade en 10 dates 2005-2012: Consultante chez McKinsey

Consultante chez McKinsey 2010: Cofondatrice de la Fondation KANPE

Cofondatrice de la Fondation KANPE Janvier 2012: Présidente de la CAQ ; sera battue dans Fabre aux élections.

Présidente de la CAQ ; sera battue dans Fabre aux élections. Automne 2013-2015: PDG de Montréal International, après son départ de la CAQ en septembre 2013.

PDG de Montréal International, après son départ de la CAQ en septembre 2013. 2015: Élue députée libérale de Saint-Henri–Sainte-Anne lors d’une élection partielle

Élue députée libérale de Saint-Henri–Sainte-Anne lors d’une élection partielle 2016-2018: Ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

Ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 2017-2018: Vice-première ministre du Québec

Vice-première ministre du Québec Juin 2019: Candidate à la succession de Philippe Couillard

Candidate à la succession de Philippe Couillard Mai 2020: Couronnée cheffe du PLQ après l’abandon d’Alexandre Cusson

Couronnée cheffe du PLQ après l’abandon d’Alexandre Cusson Octobre 2022: Réélue députée de Saint-Henri-Sainte-Anne et cheffe de l’opposition officielle

Avec Fanny Lévesque et Denis Lessard