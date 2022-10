La nouvelle première ministre albertaine Danielle Smith, lors de l’annonce de sa victoire à la course à la chefferie du Parti conservateur uni de l’Alberta, jeudi

(Medicine Hat) La nouvelle première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a annoncé qu’elle briguerait le siège de la circonscription de Brooks-Medicine Hat, dans le sud-est de la province, au cours d’une élection partielle, même si elle ne vit pas dans la région.

La Presse Canadienne

Mme Smith, qui a remporté jeudi la course à la direction du Parti conservateur uni, a indiqué qu’elle voulait se présenter dans une région rurale parce qu’elle pense que les problèmes ruraux ont besoin d’une meilleure représentation au plus haut niveau du gouvernement.

Cette décision était attendue après que Michaela Frey, députée de Brooks-Medicine Hat, qui avait précédemment signalé qu’elle n’avait pas l’intention de se présenter aux élections provinciales de 2023, a démissionné.

Mme Smith s’est rendue à Medicine Hat samedi pour rencontrer le conseil d’administration de Mme Frey et l’équipe de campagne locale.

Mme Smith vit à High River, près de Calgary, et les experts se sont demandé si elle briguerait le siège vacant de Calgary-Elbow.

En cas de succès, Mme Smith assure qu’elle se rendra fréquemment dans la région de Brooks-Medicine Hat et tiendra des rencontres pour rester en contact avec les électeurs.