(Ottawa) Justin Trudeau n’a pas tardé à laisser tomber les gants. Deux jours après l’élection de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur, il s’est lancé dans une charge à fond de train contre son adversaire, ses « slogans » et ses « phrases creuses ».

Mélanie Marquis La Presse

Le premier ministre du Canada a commencé son discours en reprenant des thèmes chers à sa formation, de la lutte contre les changements climatiques à celle contre l’inflation, en passant par la reprise post-pandémique et en réitérant le slogan de « l’espoir » et du « travail acharné ».

Mais très rapidement, il a dirigé son attention vers son nouvel adversaire.

Oui, les libéraux vont essayer de travailler avec tous les partis d’opposition, comme la population l’a voulu en leur confiant un mandat minoritaire il y a un an. Mais non, ils ne se priveront pas de « dénoncer les positions économiques discutables et irresponsables » en provenance des banquettes conservatrices, a-t-il tranché.

« Ce dont les Canadiens ont besoin est de leadership responsable. Des slogans, des phrases creuses, des attaques insouciantes, ce n’est pas ça, avoir un plan », a fustigé Justin Trudeau dans une allocution livrée en marge de la rencontre de son caucus, au Nouveau-Brunswick.

Il a notamment dénoncé les « attaques contre les institutions qui rendent notre société sûre, juste et libre », et les suggestions faites par Pierre Poilievre d’investir leurs économies dans la cryptomonnaie pour se prémunir contre l’inflation.

« En passant, quiconque a suivi ce conseil aurait vu ses économies détruites », a plaidé le premier ministre.

La table est donc mise pour le premier affrontement entre les deux hommes à la Chambre des communes, qui pourrait avoir lieu quelque part la semaine prochaine. Le Parlement siègera jeudi, mais ce sera afin de rendre hommage à la reine Élisabeth II.

Les travaux, eux, doivent reprendre le 20 septembre, au lendemain des funérailles de la monarque à Londres, où le premier ministre Trudeau.