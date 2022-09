(Montréal) Ce dimanche marque le 10e anniversaire de l’attentat du Métropolis, où un tireur est entré le soir du 4 septembre 2012 dans le but de tuer la première ministre élue Pauline Marois et « le plus de séparatistes possible ».

La Presse Canadienne

Richard Henry Bain n’aura finalement pas réussi à atteindre Mme Marois, mais il a tué un technicien de scène, Denis Blanchette, en plus d’en blesser un autre.

Le moment est historique pour le Québec : pour la toute première fois, une femme vient d’être élue première ministre.

C’est donc devant un Métropolis plein à craquer que Mme Marois se présente devant ses partisans du Parti québécois pour son discours de la victoire, peu avant minuit ce soir-là.

Alors qu’elle se trouve au podium, la nouvelle première ministre est interrompue par deux gardes du corps qui l’escortent rapidement à l’extérieur de la scène.

Pendant que la confusion règne dans la salle, la situation évolue à toute vitesse en coulisses. Avec une seule balle, Richard Henry Bain tue Denis Blanchette et blesse gravement David Courage, un autre technicien.

Le tireur est toutefois freiné dans sa progression lorsque son arme s’enraye après le premier coup de feu. Il se résout donc à déclencher un incendie et à tenter de prendre la fuite.

Il n’ira finalement pas bien loin, puisque des policiers procèdent rapidement à son arrestation. Dans une scène filmée par une caméra de Radio-Canada, il crie : « Les Anglais se réveillent. »

Une fois le calme – relatif – retrouvé, Mme Marois remonte sur scène pour finir son discours et demande aux gens de quitter la salle du centre-ville de Montréal dans le calme.

Richard Henry Bain a finalement été reconnu coupable, en 2016, d’un chef de meurtre au deuxième degré et de trois chefs de tentative de meurtre pour la fusillade à l’extérieur du Métropolis.

Il a notamment avoué à sa psychiatre avoir voulu mettre le feu à la salle de spectacle et tuer « le plus de séparatistes possible ».

Mme Marois a dirigé un gouvernement minoritaire du Parti québécois de 2012 à 2014.