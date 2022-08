Première visite du secrétaire général de l’OTAN dans l’Arctique

(Ottawa) Les changements climatiques et la défense de l’Arctique seront au cœur des discussions entre le premier ministre Justin Trudeau et le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, Jen Stoltenberg. Son arrivée au pays mercredi coïncide avec le triste anniversaire des six mois de guerre en Ukraine.