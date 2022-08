Plus tôt ce mois-ci, la Chine a condamné un voyage à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi.

(Ottawa) Un comité de députés canadiens cherche à obtenir l’approbation budgétaire pour effectuer un voyage commercial à Taïwan cet automne, mais le projet pourrait aggraver les tensions avec la Chine.

La Presse Canadienne

Le député néo-démocrate Brian Masse, qui siège au Comité du commerce international de la Chambre des communes, a déclaré que le voyage en était encore à l’étape de la planification.

Le député conservateur et vice-président du comité, Randy Hoback, a souligné que des députés canadiens se rendaient à Taïwan deux fois par an avant la COVID-19, tout en disant souhaiter consulter Affaires mondiales Canada avant de faire le voyage cette fois.

Plus tôt ce mois-ci, la Chine a condamné un voyage à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi.

La Chine considère l’île de Taïwan comme son territoire et Pékin a imposé des sanctions à Mme Pelosi en représailles à sa visite et a organisé des exercices militaires autour de Taïwan pour exprimer son mécontentement.

Lors de la visite de Mme Pelosi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait exhorté la Chine à désamorcer les tensions, affirmant que les législateurs effectuent souvent des visites internationales et qu’elles ne devraient pas être utilisées pour justifier la décision de la Chine d’organiser des exercices militaires.