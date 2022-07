Le maire de Québec, Bruno Marchand, a annoncé mardi qu’il était positif à la COVID-19, à seulement quelques heures de l’arrivée du pape dans la capitale. L’élu, qui doit se placer en isolement, ne pourra donc accueillir le pontife comme il avait été prévu.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est ce qu’a confirmé la Ville de Québec dans un bref communiqué de presse transmis aux médias, mardi après-midi. M. Marchand poursuivra donc « ses activités à distance au cours des prochains jours », indique l’administration municipale.

« Dans le contexte de la visite papale, le maire ne participera donc pas aux activités de représentation prévues. La mairesse suppléante, Mme Catherine Vallières-Roland, prendra sa relève », insiste-t-on. La Ville précise également que les contacts du maire « ayant été limités depuis déjà quelques jours, aucun autre élu ou aucune autre personne du cabinet n’a à se placer en isolement à la suite de ce résultat positif ».

Rappelons que Bruno Marchand devait se rendre à l’aéroport international Jean-Lesage, ce mercredi après-midi, pour y accueillir le pape en personne. L’élu devait d’ailleurs prendre une pause de ses vacances pour assister aux évènements entourant sa venue, dont la grande messe prévue jeudi à Sainte-Anne-de-Beaupré. N’éprouvant que de légers symptômes, le maire se porterait toutefois bien.

Selon l’horaire dévoilé à la fin du mois de juin par le Vatican, le pape François passera deux nuits à Québec. Des activités auront aussi lieu le 27 et le 28 juillet sur les Plaines d’Abraham, avec une allocution du pape depuis la Citadelle le 27 juillet. Aucun billet ne sera nécessaire pour assister aux activités sur les Plaines. C’est le 28 juillet qu’une messe aura lieu à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, lieu de pèlerinage populaire auprès de plusieurs communautés autochtones.

Il s’agit du deuxième élu québécois en deux jours à annoncer avoir contracté le virus de la COVID-19. Lundi, la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, avait aussi annoncé être infectée.

« J’étais bien chanceuse jusqu’à maintenant, mais c’est à mon tour d’avoir la COVID. Ne vous inquiétez pas trop, je vais prendre du repos dans les prochains jours pour me soigner et je vous reviendrai en bonne santé ! Faites attention à vous », avait tweeté Mme Massé.

Québec solidaire a assuré avoir « contacté les équipes où Manon Massé est passée à Sherbrooke et à Rimouski [le week-end dernier], afin qu’elles puissent contacter les personnes présentes ». « Les prochaines activités de QS se dérouleront seulement à l’extérieur par mesure de précaution. Ce ne sera pas Manon Massé mais bien Gabriel Nadeau-Dubois qui sera sur le terrain cette semaine », a confirmé l’attachée de presse, Sandrine Bourque.