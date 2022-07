Santé et autres dépenses

Ottawa a transféré les 2 milliards promis aux provinces, dit Chrystia Freeland

(Ottawa) La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déclaré que les provinces, les territoires et les municipalités avaient maintenant reçu plus de 2,85 milliards comme il avait été promis il y a des mois pour les soins de santé, les systèmes de transport en commun et la ventilation des salles de classe.