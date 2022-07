(Ottawa) Vingt-deux communautés autochtones du Québec recevront plus de 1 milliard sur cinq ans pour l’éducation primaire et secondaire. L’entente conclue avec le gouvernement fédéral doit leur donner une autonomie accrue pour gérer ces fonds en fonction de leurs besoins.

Mylène Crête La Presse

« Du jamais-vu », selon plusieurs sources auprès de qui La Presse a pu confirmer les détails et qui n’étaient pas autorisées à parler publiquement. La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, et le chef régional de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, doivent en faire l’annonce à Kahnawake ce jeudi matin.

« Cette entente historique favorisera la réussite scolaire des élèves des Premières Nations au Québec, lit-on dans l’avis envoyé aux médias. Elle permettra d’assurer une éducation de qualité selon les modèles, les priorités et les réalités des communautés autochtones, tout en valorisant leurs cultures et leurs langues. »

L’enveloppe de 1 milliard comprend 310,6 millions en argent frais déjà inscrit dans le dernier budget fédéral.

Les parties se sont entendues sur une formule de financement qui permettra à chacune des communautés de recevoir un financement équitable et de l’utiliser comme bon lui semble.

Les 22 communautés touchées sont situées un peu partout sur le territoire québécois, de la Gaspésie à l’Abitibi-Témiscamingue. Les besoins varient grandement d’un endroit à l’autre. Par exemple, Kitigan Zibi, en Outaouais, gère déjà son école et délivre depuis 1985 son propre diplôme d’études secondaires qui est reconnu par les cégeps et les universités.

La situation est tout autre dans la communauté de Gespeg, en Gaspésie, qui n’a pas d’école. Les enfants autochtones fréquentent donc celle de Gaspé, qui est gérée par le centre de services scolaire local.

Certaines communautés voudront ainsi offrir des programmes pour enseigner leur langue et leur culture, tandis que d’autres préféreront utiliser ces nouveaux fonds pour améliorer leurs conditions de travail afin de retenir leur personnel. L’argent pourrait aussi servir à du soutien technologique, du soutien en classe ou pour le transport scolaire.

Financement de base en éducation

Une annonce similaire a été faite lundi en Colombie-Britannique, où quatre communautés autochtones ont signé une entente d’autogouvernance pour l’éducation primaire et secondaire. Elles ont ainsi obtenu toute la latitude pour les brevets d’enseignement, l’accréditation des écoles, les exigences pour l’obtention d’un diplôme, le programme scolaire et l’approbation des cours. Chaque entente est toutefois différente pour répondre aux besoins des communautés, qui varient d’une province à l’autre.

En 2019, le gouvernement fédéral et l’Assemblée des Premières Nations s’étaient entendus sur une nouvelle approche pour « le contrôle de l’éducation des Premières Nations par les Premières Nations ». Le communiqué de presse publié le 21 janvier faisait aussi état d’un « financement plus prévisible et adéquat ».

Ottawa s’engageait alors à garantir un financement de base en éducation comparable à celui des provinces. La formule de financement incluse dans les nouvelles ententes conclues avec les communautés devait tenir compte de facteurs comme l’éloignement, la taille de l’école, la langue et les conditions socioéconomiques.

Une somme annuelle de 1500 $ par élève devait également être versée aux écoles autochtones pour appuyer les programmes linguistiques et culturels. Le gouvernement fédéral devait aussi fournir « de nouvelles ressources » pour la maternelle à temps plein pour les enfants de 4 et 5 ans et du financement prévisible pour l’éducation spécialisée « moins centré sur la présentation de demandes ».