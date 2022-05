Les électeurs ontariens iront aux urnes le 2 juin pour choisir leur prochain gouvernement. La Presse est allée se promener dans le Grand Toronto pour prendre le pouls de nos voisins de la plus populeuse des provinces canadiennes.

Mylène Crête La Presse

Brampton — Pour tenter de ravir les électeurs, Doug Ford ne promet pas de troisième lien, mais plutôt la construction d’une nouvelle autoroute. Des cinq circonscriptions qui couvrent la communauté-dortoir de Brampton, au nord-ouest de Toronto, Brampton Centre est celle qui risque d’avoir la course la plus serrée. La députée néo-démocrate Sara Singh avait remporté la dernière élection avec 89 voix de plus que son rival progressiste-conservateur en 2018.

« Je suis ici pour vous dire que nous pouvons dire oui ! Oui, à la construction de l’autoroute 413 pour faire épargner aux conducteurs de Halton, Peel et York jusqu’à 30 minutes par trajet », s’est exclamé Doug Ford mardi, lors d’un arrêt à l’usine d’Alstom à Brampton, son deuxième passage dans cette ville. Il y avait lancé sa campagne électorale le 4 mai.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Doug Ford lors de sa visite à l'usine Alstom de Brampton, le 24 mai

Son slogan : Get it done, soit « Faites-le » en français. Le premier ministre sortant se présente comme un bâtisseur qui fera aboutir une multitude de projets d’infrastructure. Il accuse ses adversaires libéraux et néo-démocrates de vouloir « annuler tous les projets qu’ils peuvent ».

La construction de l’autoroute 413 est l’une des promesses clés du Parti progressiste-conservateur. Ses 52 km relieraient les municipalités de la couronne nord de Toronto qui doivent emprunter l’autoroute à péage 407 ou l’autoroute 401, une artère connue pour ses bouchons de circulation.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Mohinder Pal Gupta et sa femme Bimla dans leur boutique de vêtements à Brampton

« Ce parti fait tellement de choses », constate Mohinder Pal Gupta, qui tient une petite boutique de vêtements avec sa femme dans un centre commercial de Brampton. Cet immigré indien, arrivé au Canada il y a 35 ans, avait délaissé le Parti libéral en 2018 pour appuyer les progressistes-conservateurs de Doug Ford. « Il construit des routes et un métro, ajoute-t-il. C’est bon pour les gens. »

Il est l’un des rares petits commerçants rencontrés à soutenir la construction de cette nouvelle artère. Il faut dire que plusieurs magasins dans les allées du Shoppers World sont fermés. La pandémie a été difficile pour bon nombre d’entre eux.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Le centre commercial Shoppers World de Brampton

« Tout le monde a de la difficulté à joindre les deux bouts », fait remarquer Indu, qui tient aussi une boutique de vêtements. Elle n’a pas voulu donner son nom de famille de crainte de subir des représailles de la part de son mari. « Nous pensions que Ford travaillait pour nous, mais nous nous sentons délaissés. »

La construction d’une nouvelle autoroute est loin des préoccupations quotidiennes de ces commerçants, d’autant plus que le centre commercial doit éventuellement être démoli pour faire place à une vertigineuse tour de condos de 28 étages.

« Je n’écoute pas vraiment les politiciens, ils ne font que des promesses, des promesses et des promesses », confie Pamela Matthews, couturière installée dans son petit local depuis près de 20 ans.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Pamela Matthews

Les affaires ont repris, mais ce qui me dérange, c’est de ne pas savoir ce qui va arriver de mon entreprise, si je vais pouvoir continuer. Pamela Matthews

Il y a aussi le coût exorbitant du logement. Une maison dans l’un des quartiers en périphérie du centre commercial a récemment été vendue 200 000 $ de plus que le prix demandé. Le prix moyen des résidences frôlait le million et demi de dollars il y a quelques mois. Bien que le marché commence à montrer quelques signes de ralentissement, les prix demeurent élevés.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE La candidate du NPD Sara Singh lors d'un porte-à-porte, devant une résidence vendue en surenchère, comme plusieurs dans le secteur.

Course à trois

La circonscription de Brampton Centre est représentée depuis 2018 par Sara Singh, du Nouveau Parti démocratique (NPD), une femme de 37 ans lumineuse et souriante au visage encadré par une épaisse chevelure foncée. La Presse l’a rencontrée dans son local de campagne avant de la suivre pendant son porte-à-porte.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Sara Singh, députée néo-démocrate sortante de Brampton Centre

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Sara Singh lors d'un porte-à-porte

« Beaucoup de gens réalisent que c’est un projet de 10 milliards de dollars et plus qui aura un impact négatif sur notre communauté, notre santé et notre bien-être de même que sur l’environnement », fait-elle valoir. Le NPD propose plutôt d’améliorer le transport en commun, par autobus ou par train, et le transport actif dans la région.

L’autoroute 413 n’est pas un projet qui va permettre aux gens de gagner du temps, des études l’ont déjà démontré, mais cela aura des impacts que nous allons ressentir durant des années. De penser qu’elle coûterait 10 milliards de dollars et plus quand une ville comme Brampton n’a qu’un seul hôpital… Sara Singh, députée néo-démocrate sortante de Brampton Centre

Son parti, les progressistes-conservateurs et les libéraux promettent tous d’en construire un nouveau pour mieux servir la population.

« Cette région a été tellement mal servie pendant des années », déplore Judy Bell, aigrie par des années de promesses non tenues. Dans son entrée, Safdar Hussain tente de la convaincre de voter pour le Parti libéral. Le candidat en est à son sixième mois de porte-à-porte, qu’il fait au pas de course. Il n’a pas une minute à perdre.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Le candidat libéral Safdar Hussain en discussion avec Judy Bell

« J’ai été déçue par les libéraux par le passé », lâche la vieille dame. « Est-ce que vous pouvez vous tenir debout devant un chef de parti qui ne se préoccupe pas de notre communauté ? », lui demande-t-elle.

« Je vous assure que je ferai de mon mieux », répond-il. Cet avocat d’origine pakistanaise ne ménage pas ses efforts pour gagner. Lui qui ne connaissait personne à son arrivée au Canada il y a 14 ans s’est graduellement intégré dans Brampton, une ville cosmopolite qui compte plus de 600 000 habitants. Il milite pour les libéraux depuis une dizaine d’années.

« Le gouvernement Ford n’a rien donné à Brampton, affirme-t-il en entrevue. Pourquoi ne pas mettre les 10 milliards de dollars pour l’autoroute 413 pour reconstruire et réparer nos écoles ? Les enfants, ce sont notre avenir. »

Les libéraux promettent aussi de diminuer le tarif des transports en commun à 1 $ par trajet.

Safdar Hussain poursuit son chemin, frappant à chacune des portes des maisons unifamiliales à la pelouse manucurée pour tenter de convaincre chaque électeur. Le candidat libéral de 47 ans en est à sa deuxième tentative. En 2018, la circonscription de Brampton Centre lui avait échappé par plus de 7000 voix. Cette fois, il pourrait peut-être bénéficier d’une course à trois.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Doug Ford et sa candidate dans Brampton Centre, Charmaine Williams, le 24 mai dernier

La candidate progressiste-conservatrice Charmaine Williams est conseillère municipale, la première femme noire qui y a été élue. Elle n’était pas disponible pour rencontrer La Presse lors de notre passage dans sa circonscription. Le Parti vert n’a pas répondu à notre demande.