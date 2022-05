(Québec) Gabriel Nadeau-Dubois promettra aux villes de réformer la loi sur l’expropriation, et de leur donner le droit de préemption, qui leur permettrait d’acheter en priorité certains immeubles ou terrains pour réaliser des projets communautaires.

Charles Lecavalier La Presse

M. Nadeau-Dubois fera cette annonce lors d’un discours qu’il prononcera vendredi, lors des Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec.

« Il y a une nouvelle génération d’élus municipaux au pouvoir, qui veut densifier, qui veut prendre le virage écologique, qui veut régler la crise du logement, mais qui est bloquée par la CAQ. Le message que j’ai pour cette nouvelle génération, c’est que nous, à QS, on est là pour être vos alliés durant la prochaine campagne électorale, et si l’on forme le prochain gouvernement », dit le chef parlementaire de QS en entrevue avec La Presse.

Il répond ainsi à deux demandes historiques de l’UMQ. M. Nadeau-Dubois estime que le gouvernement du Québec, « ralentit les municipalités plutôt que de leur donner les clés du changement ».

M. Nadeau-Dubois était accompagné de Philippe Pagé, le maire de Saint-Camille, en Estrie, et candidat du parti de gauche dans la circonscription de Richmond. M. Pagé, qui est également directeur général de la Fédération de la relève agricole du Québec. Il a aussi été attaché politique du ministre péquiste de la Santé Réjean Hébert de 2012 à 2013.,

M. Pagé connait bien les défis des petites municipalités, et il estime que ces deux outils permettront aux villes d’être mieux outillés pour reprendre en main leur développement, qui se trouve présentement entre les mains des « promoteurs ».

Comme Catherine Fournier à Longueuil, Stéphane Boyer à Laval et Julie Bourdon à Granby, qui estiment tous que la densification des villes est nécessaire pour lutter contre les changements climatiques, M. Pagé a également contribué à l’ouvrage 11 brefs essais pour des villes résilientes et durables.

On a une vision à long terme pour habiter le territoire. Ce n’est pas aux promoteurs de déterminer comment nos habitations devraient êtes faites. De remettre le pouvoir dans les mains de nos municipalités, c’est la meilleure manière pour arriver aux fins qu’on recherche. Gabriel Nadeau-Dubois, co‑porte‑parole de Québec solidaire

Lors de ses assises, l’Union des municipalités explorera deux thèmes majeurs : la crise du logement et la lutte contre les changements climatiques. Elle estime qu’il manque entre 40 000 et 60 000 logements au Québec pour trouver un point d’équilibre.

Québec solidaire reprend sa promesse de construire 50 000 logements sociaux, en précisant que ce seront des logements construits par des organismes à but non lucratif. M. Nadeau-Dubois n’a pas voulu détailler la facture de cette promesse ni son échéancier, qui seront connus plus tard. Mais il promet de « réinventer le modèle ». « On n’a pas seulement besoin de logement pour gens seuls, on n’a pas seulement besoin de logement pour gens à revenu modique. On a besoin d’habitation pour la classe moyenne », a-t-il dit.