Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault et le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson.

Ottawa a tranché. Deux jours après la publication d’un rapport du GIEC qui prône une réduction substantielle des gaz à effet de serre dès 2025, le gouvernement fédéral a finalement donné le feu vert au controversé projet pétrolier Bay du Nord.

Éric-Pierre Champagne La Presse

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a confirmé la nouvelle dans un communiqué de presse rendu public après la fermeture des marchés boursiers. Le projet Bay du Nord prévoit l’extraction de 300 millions à 1 milliard de barils de pétrole au large de Terre-Neuve à compter de 2028.

Le ministre Guilbeault avait d’ailleurs laissé entendre qu’il pourrait approuver le projet de forage, lundi, au moment de la sortie du plus récent rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). Le rapport du GIEC indique « très clairement » qu’il faut « plafonner et réduire les émissions du secteur pétrogazier », mais cela n’est pas incompatible avec l’approbation de nouvelles infrastructures d’extraction, avait-il déclaré.

« Investir dans de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles est une folie morale et économique », a affirmé lundi le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, alors qu’il commentait le rapport du GIEC.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) recommande d’ailleurs aux nations du monde de ne plus approuver de nouveaux projets pétroliers et gaziers afin de limiter le réchauffement planétaire et atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Rappelons que la décision du ministre Guilbeault avait été reportée à deux reprises au cours des derniers mois. Des membres du cabinet de Justin Trudeau s’opposaient à l’approbation du projet Bay du Nord, qui recevait néanmoins des appuis importants à Terre-Neuve.

Pour le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, le projet représente 3,5 milliards en redevances dans une province où l’industrie pétrolière compte pour 30 % du PIB.

Plus de détails à venir.