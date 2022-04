La députée libérale de Marguerite-Bourgeoys, Hélène David, la députée de Laporte, Nicole Ménard, ainsi que le député de Vimont, Jean Rousselle, ont annoncé samedi qu’ils ne porteraient pas les couleurs libérales aux prochaines élections, le 3 octobre.

Florence Morin-Martel La Presse

La députée Hélène David a affirmé qu’après deux mandats, elle quittait la politique avec « le sentiment du devoir accompli ». Elle a d’abord été élue dans la circonscription d’Outremont en 2014, puis dans le comté de Marguerite-Bourgeoys en 2018. Elle a occupé tour à tour les fonctions de ministre de la Protection et de la Promotion de la langue française, ministre de la Culture et des Communications, ministre de l’Enseignement supérieur, ainsi que ministre responsable de la Condition féminine. La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a tenu à souligner « l’immense contribution » de Mme David.

La députée Nicole Ménard, pour sa part, se retire après cinq mandats. « Tout au long de ma carrière politique, je me suis entièrement dévouée à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Laporte et en comparant ma circonscription aujourd’hui versus ce qu’elle était à mon arrivée en 2007, je quitte avec le sentiment du devoir accompli », a-t-elle affirmé. Dominique Anglade a remercié la députée qui a laissé « une marque auprès de milliers de Québécoises et Québécois ». « Je garderai toujours en mémoire la grande rigueur et la classe de Nicole que je remercie sincèrement pour ces années de participation au développement économique et social du Québec », a-t-elle écrit.

Jean Rousselle, le député de Vimont, a annoncé avec « le cœur gros » qu’il quittait la vie politique, après une « longue réflexion ». Élu pour la première fois en 2012, il a été le porte-parole de l’opposition officielle concernant les dossiers d’éthique et d’intégrité des marchés publics, de travail, puis d’agriculture. Mme Anglade a rendu hommage au politicien en soulignant sa contribution. « Homme intègre, généreux et ouvert sur le monde, Jean aura marqué le comté de Vimont qui est et demeura toujours une grande famille pour lui », a écrit la cheffe libérale, dans un communiqué.

Avec cette annonce de M. Rousselle, il s’agit d’un troisième départ de députés libéraux à Laval. Samedi dernier, la députée de Fabre, Monique Sauvé, a annoncé qu’elle tirerait sa révérence à l’automne. En décembre dernier, l’ex-ministre libérale Francine Charbonneau a annoncé qu’elle ne se représenterait pas aux prochaines élections dans la circonscription de Mille-Îles.

La semaine dernière, la députée libérale Christine St-Pierre a confirmé qu’elle ne se représenterait pas aux prochaines élections. Les députés et ex-ministres Gaétan Barrette et Lise Thériault ont déjà annoncé qu’ils ne seront pas candidats à l’automne 2022.