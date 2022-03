« L’autorisation de voyage d’urgence, c’est un échec. Est-ce que le gouvernement va y mettre fin et créer une passerelle aérienne ? », a réclamé le porte-parole bloquiste en matière d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Alexis Brunelle-Duceppe.

(Ottawa) En moins de deux semaines, le gouvernement canadien a reçu plus de 60 000 demandes d’autorisation de voyage d’urgence en provenance d’Ukrainiens et de membres de leur famille. Mais ce programme plonge les demandeurs dans un « chaos administratif sans fin », et il doit être abandonné au profit de la création d’une passerelle aérienne, estime le Bloc québécois.

Mélanie Marquis La Presse

Depuis qu’il a lancé le programme d’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, le 17 mars dernier, le gouvernement fédéral reçoit en moyenne plus de 5000 applications chaque jour. Au bureau du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, on indique avoir remarqué une tendance à la hausse ces derniers jours, sans pour autant se l’expliquer.

Le Canada est prêt à accueillir temporairement un nombre « illimité » de réfugiés qui fuient leur pays depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, le 24 février dernier. Le programme fédéral de traitement accéléré offre aux Ukrainiens et aux membres de leur famille « un statut temporaire prolongé et leur permet de travailler, d’étudier et de demeurer au Canada jusqu’à ce qu’ils puissent retourner dans leur pays en toute sécurité ».

Mais il est plombé par une machine bureaucratique « plonge les Ukrainiens dans un chaos administratif sans fin qui les empêche de se réfugier au Québec et au Canada », a vivement dénoncé le porte-parole bloquiste en matière d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Alexis Brunelle-Duceppe, réclamant la mise au rancart du programme.

Comment est-ce possible qu’après 33 jours de guerre, il n’y ait qu’un seul centre – en Pologne – où les réfugiés peuvent faire faire leurs données biométriques ? C’est rendu que des réfugiés doivent fuir jusqu’en Slovaquie ou au Portugal pour obtenir des services du Canada […] Ils sont forcés de fuir encore, toujours plus loin, pour contourner l’incompétence du fédéral. Le porte-parole bloquiste en matière d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Alexis Brunelle-Duceppe

« L’autorisation de voyage d’urgence, c’est un échec. Est-ce que le gouvernement va y mettre fin et créer une passerelle aérienne ? », a-t-il réclamé.

La secrétaire parlementaire du ministre Fraser, Marie-France Lalonde, n’a pas répondu à sa question. Elle a cependant plaidé que des lettres d’instruction biométriques étaient envoyés aux demandeurs clients « toutes les quatre heures », que le gouvernement « augmente le nombre d’employés d’unités biométriques dans les régions », et qu’Ottawa collabore avec une série de partenaires « y compris les partenaires aériens ».

Selon les chiffres de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), 11 827 ressortissants ukrainiens, dont des résidents permanents canadiens, sont arrivés en sol canadien entre le 1er janvier et le 27 mars. De ce nombre, 6314 citoyens ukrainiens (incluant les résidents permanents canadiens) sont arrivés entre le 21 février dernier et le 27 mars.