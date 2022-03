Le débat sur le poids politique du Québec reprend de plus belle

(Ottawa) Le gouvernement de Justin Trudeau a déposé jeudi un projet de loi qui empêchera le nombre de sièges du Québec à la Chambre des communes de passer de 78 à 77, mais le Bloc québécois est insatisfait puisque d’autres provinces verront tout de même une augmentation de leur députation.

Émilie Bergeron La Presse Canadienne

Le projet de loi C-14, parrainé par le ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc, prévoit qu’aucune province ne pourra subir une réduction de son nombre de sièges.

Or il n’empêche pas l’Ontario et la Colombie-Britannique de gagner un siège ainsi que l’Alberta d’en recevoir trois de plus, comme le prévoyait le plan de redécoupage d’Élections Canada présenté l’automne dernier.

Cet ajustement qui tient compte de la démographie est fait une fois tous les 10 ans par le directeur général des élections et prévoyait, cette fois, que le Québec aurait été la seule province à perdre un siège.

« Le projet de loi de notre gouvernement constitue une approche ciblée qui permettra à tous les Canadiens de demeurer bien représentés à la Chambre des communes », a déclaré M. LeBlanc par voie de communiqué.

Le ministre était absent en Chambre, jeudi, et n’était pas disponible pour une entrevue. Le lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a dû répondre aux critiques du Bloc québécois durant la période des questions.

Le leader en Chambre du parti d’opposition, Alain Therrien, a accusé les libéraux de vouloir noyer, lentement mais sûrement, le poids politique du Québec.

« Dans le fond, là, ce n’est pas qu’ils nous calent pas dans le bain. Ils font juste monter l’eau bien tranquillement », a-t-il ironisé.

En mêlée de presse plus tôt, M. Therrien avait fait valoir qu’un projet de loi déjà déposé par le Bloc québécois serait une meilleure approche puisqu’il maintiendrait la représentation du Québec à un seuil minimal de 25 %.

« La seule façon pour le Québec de protéger son poids politique, c’est d’avoir un calcul qui soit établi en pourcentage. C’est essentiel », a-t-il insisté.

Mais aux yeux des libéraux, une telle proposition nécessiterait de déclencher une ronde de négociations constitutionnelles puisqu’ils estiment que l’assentiment de sept provinces avec 50 % des voix est requis.

« Le Bloc québécois, tout ce qu’il veut faire, c’est ouvrir la Constitution et se lancer dans les chicanes. Ça, c’est juste bon pour l’industrie des chemises déchirées ! », a lancé M. Rodriguez.

À l’inverse, il a plaidé que l’approche libérale revient à régler le problème « aujourd’hui, tout de suite, et garantir le poids politique du Québec ».

Questionné sur la nécessité de rouvrir la Constitution, M. Therrien a plutôt affirmé que la Chambre des communes a les coudées franches pour trancher sur un seuil de 25 % de représentation attribué au Québec.