Le PLQ veut éliminer la TVQ sur l’électricité et produits de première nécessité

(Montréal) La cheffe libérale, Dominique Anglade, a proposé dimanche de lever la TVQ sur la facture d’électricité « à concurrence de 4000 $ », de manière temporaire.

Clara Descurninges La Presse Canadienne

« La situation du coût de la vie est extrêmement difficile pour tout le monde », a-t-elle expliqué en conférence de presse à Montréal, citant l’incertitude économique, la forte inflation et le conflit ukrainien. « Ce n’est pas un luxe, au Québec, de se chauffer et d’avoir de l’électricité. »

Critiquant la décision du gouvernement caquiste de François Legault, qui en 2019 a fait indexer les tarifs d’Hydro-Québec à l’inflation, elle a promis « de mettre un gel » sur ceux-ci. Ces tarifs avaient été gelés en 2020, mais doivent être indexés de 2021 à 2024. « Ça vient corriger une erreur historique qu’a commise la CAQ », a-t-elle affirmé.

La prochaine mise à jour, au 1er avril, fera grimper les tarifs de 2,6 %, a-t-elle rappelé, ajoutant que plusieurs experts prévoient une hausse « au-dessus de 5 % » en 2023.

Le taux d’inflation selon l’indice des prix à la consommation était de 5,1 % en janvier, d’après la Banque du Canada. En comparaison, il était de 2,2 % au moment où la loi a été adoptée.

La cheffe de l’opposition officielle souhaite aussi d’abolir une fois pour toutes la taxe provinciale sur certains produits de première nécessité, « comme le savon, comme le shampooing, comme les brosses à dents, comme les médicaments que vous achetez sans ordonnance » ou les produits d’incontinence.

En tout, elle estime que ces mesures coûteraient 1,5 milliard aux coffres de l’État, mais les revenus additionnels engrangés pendant la dernière année sont selon elle bien suffisants pour couvrir ces nouvelles dépenses.

Mme Anglade a appelé le premier ministre à « prendre la proposition que l’on fait aujourd’hui et à l’appliquer au budget », prévu pour le 22 mars, plaidant que ce sont « des mesures qui sont faciles à appliquer aujourd’hui et qui ont un impact direct sur toutes les familles québécoises ».

Le cabinet du ministre de Finances, Eric Girard, a répondu par écrit que « depuis notre arrivée au pouvoir, c’est plus de 2,7 milliards de dollars qui ont été remis aux Québécois ».

Il s’est retenu de donner plus de détails sur le contenu du budget, comme celui-ci n’a pas encore été déposé, mais a avancé qu’il « sera l’occasion de présenter des mesures pour faire face à la hausse du coût de la vie ».

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.