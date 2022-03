(Québec) Celui qui a été aux commandes de la campagne québécoise de vaccination contre la COVID-19, Daniel Paré, vient d’être nommé sous-ministre associé par le gouvernement Legault. Son mandat est lié à la gestion opérationnelle et exécutive de la pandémie.

Fanny Lévesque La Presse

L’ancien PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches, Daniel Paré, qui a mené à bien la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec hérite maintenant d’un poste de sous-ministre associé à la Direction générale de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie. Il en occupait la direction générale depuis décembre 2020. Le conseil des ministres a procédé mercredi à sa nomination.

« Je suis heureux que nous puissions accueillir M. Paré à ce titre. Plusieurs défis nous attendent au cours des prochains mois, et M. Paré possède sans conteste les compétences et l’expertise requises pour relever ce nouveau défi. Je tiens d’ailleurs à le remercier pour le travail exceptionnel accompli depuis son arrivée au ministère de la Santé et des Services sociaux », a fait valoir le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Titulaire d’un baccalauréat en administration, d’une maîtrise en administration des affaires et d’un certificat de deuxième cycle en gestion de la santé de l’Université de Moncton, Daniel Paré possède « une solide expérience en gestion » dans le milieu de la santé, a fait valoir le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans un communiqué publié mercredi.

Daniel Paré avait remplacé au pied levé Jérôme Gagnon, directeur général adjoint à la sécurité de l’État au ministère de la Sécurité publique, qui avait dû s’absenter pour des raisons de santé tout juste avant le début de la campagne de vaccination. Après la vaccination, M. Paré était notamment responsable de l’approvisionnement et du déploiement des tests de dépistage rapide au Québec.