(Ottawa) Les députés fédéraux ont adopté lundi soir la motion de déclaration de situation de crise, maintenant en vie la Loi sur les mesures d’urgence.

Mylène Crête La Presse

Mélanie Marquis La Presse

La motion a été entérinée par un vote de 185 à 151.

Comme on s’y attendait depuis quelques jours, les libéraux et les néo-démocrates y ont donné leur sceau d’approbation, tandis que les conservateurs et les bloquistes l’ont rejetée. Chez les verts, Elizabeth May a voté pour.

L’approbation de la motion signifie que la Loi sur les mesures d’urgence, en vigueur depuis lundi dernier, est toujours en vigueur.

Si les députés avaient majoritairement voté contre, elle aurait cessé de prendre effet le jour même.

La balle est maintenant dans le camp du Sénat, qui doit à son tour se prononcer sur la motion. Là aussi, si elle n’est pas adoptée, la loi cesse de s’appliquer.

La Loi sur les mesures d’urgence est en vigueur pour 30 jours, sauf si le Parlement décide de la prolonger.

L’état d’urgence toujours nécessaire, selon Trudeau

En début de journée, le premier ministre Justin Trudeau y était allé d’un dernier plaidoyer, insistant que l’état d’urgence était encore nécessaire pour éviter une résurgence du mouvement, et ce, même si les manifestants ont quitté le centre-ville d’Ottawa et que les blocages aux postes frontaliers sont terminés.

En conférence de presse dans un édifice parlementaire jouxté par la rue Wellington désormais libérée – mais encore sécurisée par un important contingent policier –, il a exhorté les élus de la Chambre des communes à appuyer la motion pour maintenir l’état d’urgence, insinuant que le vote en était un de confiance.

« Je demande à tous les parlementaires d’agir contre les blocages illégaux et de se tenir debout pour la sécurité publique et la liberté des Canadiens, a-t-il déclaré. Invoquer la Loi sur les mesures d’urgence a été nécessaire. »

Elle a notamment permis, selon le premier ministre du Canada, de stopper le financement en provenance de l’étranger que recevaient les organisateurs de ces blocages illégaux et de s’assurer que les frontières restent ouvertes.

« Nous n’imaginons pas que cela va continuer indéfiniment au Canada, nous espérons garder l’état d’urgence en place pour un certain nombre de jours », a-t-il ajouté, assurant que la situation sera « réévaluée quotidiennement ».

Vote de confiance

Le premier ministre a insinué qu’il s’agissait d’un vote de confiance pour son gouvernement minoritaire.

« Tout d’abord, j’ai de la misère à imaginer qu’un parlementaire qui vote non à ces mesures ce soir pourrait imaginer que c’est autre chose que de démontrer la confiance dans la responsabilité, la confiance et la compétence du gouvernement », a-t-il plaidé.

De son côté, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) a réitéré mercredi qu’il était prêt à « appuyer à contrecœur » cette loi jamais invoquée depuis son adoption, en 1988, mais qu’il pourrait le retirer avant la fin des 30 jours prescrits par la loi.

Les conservateurs ont dénoncé les pouvoirs qui permettent aux institutions financières de geler les comptes bancaires des participants à la manifestation sans contrôle judiciaire. Plusieurs députés ont affirmé en chambre que les avoirs d’électeurs qui avaient simplement fait un don au « convoi de la liberté » ont été gelés.

« La GRC a donné aux institutions financières les noms des chefs de file et des organisateurs des manifestations et des gens dont les camions ont fait partie des occupations et des blocages, a réfuté la ministre des Finances, Chrystia Freeland. C’est la seule information, selon la GRC, qu’elle leur a donnée. »

Elle aussi indiqué que ces pouvoirs étaient entrés en vigueur le 15 février et ne s’appliquait pas avant cette date.

Le risque d’abus de la part des forces policières demeure important, selon l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC). Elle exhortait tous les députés à voter contre la motion pour prolonger l’état d’urgence.

Au Sénat de jouer

La chambre haute entame mardi le débat sur la Loi sur les mesures d’urgence, au jour 9 de son invocation.

Compte tenu de la composition actuelle du Sénat, le résultat est difficile à anticiper : de ses 105 occupants, 75 font partie d’un groupe indépendant, et l’opposition conservatrice compte 16 sénateurs (14 sièges sont vacants).

Au bureau du leader de l’opposition, Don Plett, on a indiqué qu’il n’y aurait pas de ligne de parti. Mais de façon générale, les conservateurs du Sénat votent comme leurs collègues de l’autre chambre.

Dans le camp indépendant, certains auront besoin d’être convaincus, dit la sénatrice Julie Miville-Dechêne.

Elle-même fait partie du lot. « J’ai toujours des réserves face à la nécessité de cette loi, et je ne suis pas certaine que le gouvernement a fait la preuve qu’on était dans une situation d’urgence nationale », expose-t-elle en entrevue.

L’interdiction du droit de manifester dans un périmètre défini en vertu de la loi, dans ce cas-ci celui de la colline du Parlement, est l’un des éléments qui la préoccupent. « On parle de droits qui sont quand même assez fondamentaux qui ont été suspendus », relève-t-elle.

Manifestations et menaces de blocages En fin d’après-midi, une vingtaine de manifestants était réunis près du Musée canadien de la guerre, situé à environ deux kilomètres de la colline du Parlement. De nombreux barrages policiers pour se rendre au centre-ville étaient toujours en place et de larges clôtures de métal barraient toujours certaines rues. Aucune circulation – automobile, cycliste ou pédestre — n’était tolérée sur la rue Wellington à l’exception des employés accrédités. À un peu plus de cinq kilomètres du centre-ville, le campement érigé près du stade de baseball sur le chemin Coventry a complètement été évacué, selon la police d’Ottawa. Des agents demeuraient sur place pour éviter que des gens y retournent. Le premier ministre Trudeau a évoqué le fait que des camionneurs réunis à Arnprior et à Embrun, en périphérie d’Ottawa, avaient indiqué leur désir de reprendre leur manifestation à Ottawa. Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a soutenu que des manifestants avaient tenté samedi de bloquer le poste frontalier de Surrey, en Colombie-Britannique. — Mylène Crête, La Presse