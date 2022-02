(Ottawa) Les autorités sont aux prises avec une troisième manifestation après celles d’Ottawa et de Coutts, en Alberta. Depuis lundi, des camions bloquent des voies menant au pont Ambassador à Windsor, en Ontario, ce qui met en péril le transport de marchandises entre le Canada et les États-Unis. Il s’agit de l’un des liens frontaliers les plus achalandés.

Mylène Crête La Presse

« Le pont Ambassador est une artère vitale pour notre pays et pour notre chaîne d’approvisionnement, a affirmé le ministre de la Protection civile, Bill Blair. Le blocage doit cesser avant qu’il y ait plus de dommage. »

M. Blair et ses collègues Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, et Omar Alghabra, ministre des Transports, ont tenu une conférence de presse mercredi pour dénoncer les manifestations de camionneurs qui paralysent le centre-ville d’Ottawa, le poste frontalier de Coutts, en Alberta, et le pont Ambassador. Or, ils avaient peu de solutions à offrir, outre celle d’aider les services de police locaux.

« Le gouvernement fédéral va continuer de fournir des renforts tangibles par l’entremise de la GRC partout où nous le pouvons », a indiqué le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Il a demandé aux manifestants de rentrer à la maison.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Marco Mendicino

Vous nuisez aux Canadiens et vous n’êtes pas au-dessus de la loi. Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

Quelque 4000 camions entrent au Canada par le pont Ambassador chaque jour à partir de Detroit, au Michigan. La valeur des biens transportés s’élève à 350 millions par jour, selon le ministre des Transports. Le fait que la circulation y soit bloquée nuit notamment à l’industrie automobile. Certaines usines ont dû fermer temporairement faute de pièces, mettant ainsi à pied de nombreux travailleurs.

« Cela interfère avec le gagne-pain des Canadiens et leur accès à des biens essentiels comme de la nourriture dans les épiceries », a souligné le ministre Alghabra.

Tout comme ses adversaires, Justin Trudeau n’a pas hésité à en faire un enjeu partisan lors de la période des questions mercredi. « Est-ce que le premier ministre peut enfin admettre qu’il a utilisé la pandémie à des fins électorales pour sauver sa job ? », lui a demandé le député conservateur Pierre Paul-Hus en reprenant les propos tenus la veille par le libéral Joël Lightbound, qui avait accusé son parti de diviser la population.

PHOTO NOUEMSI NJIKE VIA REUTERS Des manifestants ont dressé des tables au milieu de la voie pour accéder au pont.

« La réalité, c’est que le Parti conservateur continue de jouer à des jeux partisans en appuyant ces barricades, en appuyant leurs supporters qui sont en train de bloquer nos chaînes d’approvisionnement, de bloquer la ville d’Ottawa. Ils refusent de condamner ces manifestations illégales. Ils les appuient et leur donnent du café. »

À l’instar de la police d’Ottawa, les autorités locales à Windsor semblent impuissantes devant la cinquantaine de véhicules qui bloquent la circulation en provenance des États-Unis. Elles tentent de négocier avec les contestataires pour éviter une escalade.

Plus cette manifestation dure, plus elle nuit à notre communauté. Drew Dilkens, maire de Windsor

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a promis tout le soutien nécessaire à la Ville de Windsor mercredi. Dans une déclaration, il a dénoncé les manifestations tout en s’en remettant à la police municipale, à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et à l’Agence des services frontaliers.

« Cette occupation illégale et ce blocage qui sont en train de se produire en Ontario doivent cesser, a-t-il écrit. Le pont Ambassador est l’un des corridors vitaux pour le commerce dans notre pays. Le dommage que cela cause à notre économie et au gagne-pain des gens est complètement inacceptable. Nous ne pouvons pas laisser cela aller. »

Le pont Ambassador est bloqué par des manifestants contre les mesures sanitaires depuis lundi. Un autre groupe de manifestants a bloqué une autoroute menant à un autre poste frontalier situé à environ une heure de route dans la région de Sarnia, mercredi.

Les manifestants dénoncent les exigences de vaccination contre la COVID-19 et d’autres mesures de santé publique.

Avec La Presse Canadienne