(Trois-Rivières) Lors du congrès du parti samedi, les militants péquistes ont envoyé le signal qu’ils voulaient définir le plan précis d’un Québec indépendant, notamment en ce qui concerne l’armée et la monnaie.

Florence Morin-Martel

Parmi les éléments à définir, il est question entre autres de « la monnaie, l’armée, les régimes de pensions, la garde des frontières et le régime politique », selon la proposition adoptée. La militante Andrée Sylvain a souligné l’importance de répondre à ces questions, afin de « faire disparaître la peur ». « Quiconque a connu les deux référendums sait à quel point la peur de l’inconnu a été dissuasive », a-t-elle fait valoir.

Plus tôt, lors d’une mêlée de presse, Paul St-Pierre Plamondon a souligné la nécessité de réfléchir à des questions telles que la place qu’occuperait un Québec indépendant à l’ONU. Au sujet d’une armée québécoise, le chef péquiste a affirmé qu’il y avait « des questions encore plus pressantes par rapport à l’indépendance, notamment le budget de l’an un d’un Québec indépendant ».

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon

Les militants ont conservé l’idée de « mettre en œuvre » la parité hommes-femmes dans les instances de pouvoir publiques et parapubliques, et non de la « favoriser », tel que proposé. Il est nécessaire de parler d’une mise en place, puisque favoriser « ne contient aucune mesure ou obligation d’atteindre le résultat », a soutenu Marie-Laurence Desgagné, présidente du Comité national des jeunes du Parti québécois. « J’ai de l’ambition, je veux des femmes dans les postes de pouvoir », a-t-elle conclu, sous les applaudissements de la salle.

Au terme d’un débat, les militants ont aussi adopté la proposition de « développer des programmes pour susciter chez les jeunes un sentiment d’appartenance et d’attachement au Québec ainsi qu’à son histoire ».

Réticence envers la gratuité scolaire pour tous

Plus tôt en matinée, lors d’une mêlée de presse, Paul St-Pierre Plamondon a soutenu qu’il avait « de la misère à concevoir qu’on pourrait payer l’université à une famille qui gagne 500 000 $ par année ». Le chef du Parti québécois affirme qu’il faut faire des choix et que la gratuité visait « les familles avec moins de moyens ». Il a laissé entendre que les foyers touchés seraient ceux qui se trouvent sous le revenu médian, mais qu’il laisserait les militants décider. Le chef a rappelé qu’avant d’offrir l’éducation gratuite pour tous, il y avait d’autres priorités telles que « la protection de l’enfance et des aînés ».

Parmi les propositions qui seront débattues durant la journée, il sera notamment question de « garantir la gratuité scolaire du primaire à l’université. » Questionnée à savoir si la position du chef péquiste est en contradiction avec cet objectif, Marie-Laurence Desgagné, présidente du Comité national des jeunes du Parti québécois, précise que la gratuité serait « graduelle ». « Ce n’est pas irréconciliable avec la position du chef qui propose d’abord d’offrir la gratuité scolaire à ceux qui en ont le plus besoin », a-t-elle soutenu.

Mme Desgagné a ajouté que l’objectif n’était pas nécessairement d’appliquer la gratuité scolaire du jour au lendemain « si les Québécois ne sont pas rendus là ».

Environnement et CPE

Au sujet de ce qui différencie le Parti québécois des autres formations politiques, Paul St-Pierre Plamondon a soutenu qu’en plus de l’indépendance, les péquistes se distinguent au niveau de l’environnement.

On est très différents parce qu’on est axés sur comment atteindre les cibles [climatiques] au lieu de faire de la numérologie et de l’enflure de chiffres. Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ

« Les CPE, c’est nous », a rappelé M. St-Pierre Plamondon, au sujet de la création de ce système il y a 25 ans. « On est en train de dire aux Québécois que chaque enfant a droit à de la qualité et que chaque parent a le droit de trouver une place pour ses enfants », a-t-il souligné.

Au cours de la journée, les questions débattues seront notamment la réduction de la demande en transports, la gratuité des produits d’hygiène féminine, la fin des pratiques ségrégationnistes dans les écoles privées, la mise en place d’un processus de destitution des élus, ou encore faciliter les activités des partis dans les écoles secondaires, les cégeps et les universités.

