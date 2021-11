(Ottawa) Le Parti vert est à la recherche d’un chef par intérim pour prendre la barre avant une nouvelle élection parmi ses membres.

Marie Woolf La Presse Canadienne

L’ancienne cheffe du parti et l’ancienne cheffe par intérim souhaitent toutes deux que l’ex-député Paul Manly assume ce rôle.

M. Manly a perdu son siège de Nanaimo-Ladysmith au profit du NPD lors de la dernière élection fédérale. Certains verts affirment qu’il a l’expérience de la politique à Ottawa pour aider à stabiliser le parti, qui a vu son soutien s’effondrer dans les urnes, ne ramenant que deux députés au Parlement.

Le parti en difficulté, qui a été assailli par des querelles internes et par des critiques acerbes, a maintenant accepté la démission d’Annamie Paul.

Mme Paul a affirmé que diriger les verts a été la pire période de sa vie et elle a rendu son adhésion au parti.

Les verts ont lancé un appel de candidatures pour le poste de chef intérimaire provisoire, avant qu’un chef permanent ne puisse être élu. Le chef par intérim sera nommé par le conseil fédéral du parti d’ici la fin du mois, avant l’assemblée générale « virtuelle » des verts.

Elizabeth May, qui a précédé Mme Paul à la tête du Parti vert, a été pressée d’assumer ce rôle, mais a refusé afin de pouvoir se concentrer sur son travail de députée. Elle a mentionné à l’émission « Question Period » de CTV le mois dernier qu’elle aimerait que M. Manly prenne la relève. Mme May n’était pas disponible pour commenter le dossier mardi.

Jo-Ann Roberts, qui a pris la direction du parti par intérim en 2019 lorsque Mme May s’est retirée, a également été invitée à reprendre ses fonctions, mais se concentre plutôt sur l’écriture d’un livre sur la démocratie. Elle a été félicitée pour la façon dont elle a dirigé le parti.

Mme Roberts, une ancienne journaliste, a indiqué qu’elle serait « très disposée à aider celui ou celle qui l’assumera ».

Elle a indiqué que M. Manly serait un bon choix, et que d’autres personnes souhaitaient qu’il prenne ce rôle.

« Il a l’expérience du public et connaît les députés », a-t-elle précisé.

M. Manly a refusé de commenter.

Lorsque le chef par intérim est nommé, il ne peut se présenter pour devenir chef permanent à moins qu’il ne démissionne d’abord. M. Manly peut choisir de se présenter comme chef permanent du parti plutôt que comme remplaçant intérimaire.

Lundi, le parti a lancé un appel à candidatures pour pourvoir le poste de chef par intérim. Les demandes seront closes vendredi à minuit, heure du Pacifique.

L’élection d’un chef permanent du Parti vert aura lieu six mois après la nomination du chef intérimaire.